Polovina Leo Expressu stála investory 200 milionů, získají nové licence

„Akcie byly upsány s emisním kurzem 13,35 korun za jeden kus. Do společnosti tak partneři přinesli téměř 200 milionů korun,“ uvedl dnes tiskový mluvčí společnosti Emil Sedlařík. Firma navýšení kapitálu plánuje využít na další rozvoj svého železničního podnikání.

Koupi polovičního podílu v Leo Expressu oznámil španělský dopravce už letos v srpnu, kdy zároveň obchod posvětilo španělské ministerstvo financí. Původní zakladatel černě brandovaného dopravce Leoš Novotný mladší tak ve firmě přišel o rozhodující slovo. V současnosti drží podíl 44,3 procenta a zbytek připadá na drobné akcionáře.

Renfe podle španělských médií už dříve naznačovalo, že kapitálový vstup do české společnosti je součástí strategického plánu, jak si otevřít nové trhy. Vedle českého, slovenského a polského trhu nově Renfe získá zdroje i licence, které firmě umožní dostat se i na lukrativní německý trh, upozornil web marketresearchtelecast.com. Podle něj přichází Španělé do regionu navíc v okamžiku, kdy se jim zde otevírají šance pro zapojení do vysokorychlostních projektů. Renfe tak očekává, že do roku 2028 bude pětina jeho tržeb pocházet ze zahraničí.

Do železniční dopravy vstoupil Leo Express na konci roku 2012 na trase mezi Prahou a Bohumínem. Řadu let byl jeho provoz ztrátový, do mírného zisku se společnost dostala teprve nedávno. V poslední zveřejněné účetní uzávěrce z roku 2018 vykázala zisk 2,6 milionu korun. O rok později tedy ještě před propuknutím koronavirové pandemie hospodařila podle vedení společnosti se ziskem 150 milionů korun.