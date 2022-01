Vlaky mezi Ostravou a Prahou zpomalily, Pendolino už ztratilo téměř půl hodiny

Není to zase tak dávno, kdy v reklamách na cestování SC Pendolinem stálo, že cesta z Ostravy do Prahy trvá méně než tři hodiny. Doba jízdy nejrychlejšího vlaku Česka se však výrazně prodloužila. Podle nového jízdního řádu trvá cesta ze stanice Ostrava-Svinov na pražské hlavní nádraží tři hodiny a 17 minut. Od loňského dubna do prosince přitom jízda trvala tři hodiny a 12 minut.

Vše stále hovoří pro cestování vlakem na této trase. Automobil není konkurencí. Důvodem jsou zejména doplňkové služby, které nabízíme. Aleš Ondrůj mluvčí RegioJetu