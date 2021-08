Polovinu Leo Expressu ovládne španělský železniční kolos Renfe

Spekulace o zájmech španělské firmy na odkup podílu v Leo Expressu se objevily už na jaře. Teď se ji tedy podařilo dotáhnout, Jak upozornil list web elperiodico.com, transakce už získala svolení španělského ministerstva financí.

Zisk podílu by se podle zahraničních médií měl odehrát formou navýšení základního jmění, které Renfe provede.

„Podepsání investiční smlouvy je dalším krokem ke vstupu strategického investora do Leo Express. Podmínky investiční smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství, a proto se k nim Leo Express nebude blíže vyjadřovat,“ komentoval posun tiskový mluvčí firmy Emil Sedlařík.

Renfe podle španělských médií už dříve naznačovalo, že kapitálový vstup do české společnosti je součástí strategického plánu, jak si otevřít nové trhy. Vedle českého, slovenského a polského trhu nově Renfe získá zdroje i licence, které firmě umožní dostat se i na lukrativní německý trh, upozornil web marketresearchtelecast.com. Podle něj přichází Španělé do regionu navíc v okamžiku, kdy se jim zde otevírají šance pro zapojení do vysokorychlostních projektů.

Renfe tak očekává, že do roku 2028 bude 20 procent jejích tržeb pocházet ze zahraničí.

Leo Express je soukromý železniční a autobusový dopravce, společnost v roce 2010 založil podnikatel Leoš Novotný. Před pandemií covidu-19 v roce 2019 celá skupina zaznamenala zisk 150 milionů Kč. Kladné hospodaření vykázala i v roce 2018. Obrat jí předloni vzrostl zhruba o čtvrtinu na téměř 1,1 miliardy korun.