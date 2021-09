Do Králík by mohla vést trať pod dráty. Zájem mají i Štíty, kam vlak nejezdí

Když se Pardubický kraj před dvěma lety rozhodl vpustit na trať z Ústí nad Orlicí na Králicko soukromého dopravce, našli se tací, kteří nasazení motorových jednotek pod elektrifikovanou trať kritizovali. Z Lichkova totiž dráty pokračují do Polska, ale dál do Králík nevedou. Už tehdy bylo jasné, že vedení kraje dá u nového dopravce přednost přímým spojům než poměrně nekomfortním přestupům z elektriky na diesel právě v Lichkově.

Hejtman Martin Netolický tehdy nestál na straně nasazení elektrických jednotek i z toho důvodu, že by pro kraj byly příliš drahé. „Mezi Letohradem a Dolní Lipkou či Lichkovem se nevyplatí v žádném případě nasazovat elektrické jednotky,“ řekl před dvěma lety.

Teď se však karta začíná obracet, neboť Pardubickému kraji se otevírá možnost sáhnout si na evropské peníze z programu Interreg Česko-Polsko 2021–2027. V něm má na modernizace přeshraničních železničních tratí přitéct přibližně 400 milionů korun.

Poté, co hejtman Netolický upustil od odvážného nápadu na železniční propojku mezi Červenou Vodou a Dolní Moravou, neboť by se z ekonomického hlediska nikdy nezaplatila, přišel v souvislosti s balíkem evropských peněz určených pro kraje s elektrizací tratě z Lichkova směrem na Králíky.

Podle něj by zadrátování trati mělo šanci na úspěch. „Výhodou pro nás je, že v příhraniční oblasti v rámci celé česko-polské hranice není mnoho konkurenčních projektů. Jedna část uvedené tratě byla již modernizována a elektrifikována v letech 2007–2008, a to z Ústí nad Orlicí do Lichkova a ke státní hranici,“ uvedl hejtman.

„Pokud bychom mluvili o modernizaci z Lichkova do Králík, pak by šlo o úsek dlouhý přibližně 8 kilometrů, pokud by došlo k modernizaci až do Moravského Karlova, jednalo by se o 17,5 kilometru. Modernizací by došlo také ke zvýšení traťové rychlosti, která dnes dosahuje maximálně 50 km/h, a tím i ke zkrácení jízdní doby,“ dodal Netolický, který už o možnosti čerpání evropských fondů jednal s generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou.

Tři kilometry tratě leží v Olomouckém kraji...

Jenže všechno není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Trať 024 vedoucí z Lichkova nekončí ani v Králíkách, ani v Moravském Karlově, ale o pár kilometrů dál ve Štítech v Olomouckém kraji, kam vlaky z Pardubického kraje tři roky nezajíždějí, protože je tamní kraj nahradil autobusy.

Hranice mezi Pardubickým a Olomouckým krajem vedou z pohledu kolejí velmi nešťastně. Koncový úsek trati 024 zasahuje do moravského kraje pouze tříkilometrovým úsekem.

Mapa tratě 024 z Dolní Lipky do Štítů

Olomoucký kraj se s tím Pardubickým nedokázal dohodnout na financování zbytku tratě na svém území, proto moderní jednotky Leo Expressu dnes svoji jízdu končí v polích na zastávce Mlýnický Dvůr.

Starosta Štítů Jiří Vogel je přesvědčen, že zadrátování trati pouze do Moravského Karlova by znamenalo definitivní konec naděje na obnovu provozu osobních vlaků až do Štítů. Dnes tam zajíždějí alespoň vlaky nákladní.

„Elektrifikace do Moravského Karlova by trať pohřbila nadobro. Kvůli dvěma zastávkám nikdo nebude přestupovat na motorák. Dráty musí přijít až do Štítů. Dvakrát týdně odsud odjíždějí nákladní vlaky plné dřeva. U nádraží by navíc měla vyrůst ještě jedna firma, která by mohla místo kamionové dopravy využít dopravu po železnici. Už dnes tam máme firmu Klein, do které denně jezdí desítky kamionů. A jednou může přijít doba, že stát bude chtít kamiony převést na koleje,“ řekl Vogel a dodal, že celá trať by měla být převedena pod Pardubice.

...převeďte ji pod Pardubický kraj, říká starosta

„Mělo by to větší spádovost a logiku. Olomoucký kraj tři kilometry tratě, která vede do sousedního kraje, příliš nezajímá. Tím by se vyřešila i osobní doprava,“ překvapil starosta Štítů.

Definitivní slovo, zda se vyplatí mít pod dráty celou trať, nebo jen její část, bude mít správce kolejí, který by měl bez ohledu na hranice krajů obhajovat koncepčnost železniční sítě jako celku.

„Správa železnic dosud elektrizaci trati Lichkov – Dolní Lipka – Králíky – Štíty neprověřovala. V rámci studijního prověření by se určitě sledovala minimálně jako jedna z variant elektrizace až do Štítů včetně vedení diskuse s oběma kraji na téma dlouhodobé objednávky osobní dopravy,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová s tím, že významnou roli bude hrát i pozitivní ekonomické hodnocení záměru.

Projeďte si z pohledu strojvedoucího trať, která by mohla být do budoucna elektrizovaná: