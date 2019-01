Přívozy bez transpondérů, navrhují poslanci. Zařízení jsou dražší než lodě

13:00 , aktualizováno 13:00

Přívozy nahrazující na řadě míst chybějící mosty by mohly i nadále jezdit bez takzvaných transpondérů, které plavidlům zobrazují proplouvající lodě. Ze seznamu lodí, které by od příštího roku měly být těmito zařízeními povinně vybaveny, je navrhli vyškrtnout poslanci sněmovního hospodářského výboru. Transpondéry by v řadě případů vyšly dráže, než je cena lodi.