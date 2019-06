Ztracena v moři. Luxusní jachta spadla při převozu do Středozemního moře

Čtyřicet metrů dlouhá plachetnice typu Baltic 130 Custom s názvem My Song se ztratila z paluby nákladní lodi MV Brattinsborg, která ji převážela z Karibiku do Itálie. Jachta, která měla před sebou poslední etapu cesty mezi Mallorkou a italským městem Janov, byla později nalezena napůl ponořená v moři. Napsal o tom deník International Business Times.

Logistická společnost Peters & May, která byla zodpovědná za přepravu jachty, vydala v neděli prohlášení potvrzující její ztrátu. „Byli jsme informováni o ztrátě jachty z paluby MV Brattinsborg v přibližně 4:00 dne 26. května 2019. Jedná se opravdu o plachetnici My Song. Po obdržení této zprávy dostal kapitán pokyn, aby se pokusil o záchranu lodi,“ uvedl generální ředitel společnosti Peters & May David Holley. Ten také potvrdil, že bylo zahájeno vyšetřování příčin incidentu.



Superjachta na zakázku

Jachtu pro osm lidí vlastní italský miliardář Pier Luigi Loro Piana. Pier Luigi je dědicem špičkové oděvní společnosti Loro Piana, která byla založena v roce 1924 jeho dědečkem Pietrem. On a jeho bratr proslavili značku po celém světě, a poté v roce 2013 prodali 80 procentní podíl za 2,6 miliardy dolarů francouzskému luxusnímu gigantu LVMH. Pier Luigi si v obchodě s oděvy ponechal 8procentní podíl a křeslo místopředsedy. Podle časopisu Forbes má majetek Piera Luigiho hodnotu 1,6 miliard dolarů.

My Song je nejmodernější, víceúčelová zakázková superjachta, kombinující výkon s ohromujícím moderním interiérem. Od roku 2016 získala několik ocenění. Jachtu vyrobila na zakázku finská společnost Baltic Yachts, která byla založena v roce 1973. Společnost sídlí v obci Larsmo, kde je největším zaměstnavatelem. Tisková mluvčí společnosti sdělila CNN, že i když se společnost nedokáže vyjádřit ke specifikům incidentu, soucítí s majitelem.