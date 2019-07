Letištní halu v Düsseldorfu zaplavily kufry, cestující museli odletět bez nich

Porucha se stala v momentě, kdy je na letišti velmi rušný provoz. V Německu minulý týden začaly letní prázdniny a mnoho lidí se vydalo na dovolenou. Nyní však budou muset čekat, až za nimi přiletí jejich zavazadla.

Letiště v Düsseldorfu je největší ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko. V odbavovací hale zůstalo zhruba 2 500 kufrů, což podle místních médií způsobilo zmatek a dlouhé fronty lidí čekajících na odbavení.

Informoval o tom server Thelocal.de.

Jeden z cestujících z Německa si na Instagramu postěžoval, že nyní musí do Neapole cestovat pouze s igelitovou taškou. „Těším se, že se někdy ve vzdálené budoucnosti opět shledám se svými zavazadly,“ komentoval ne příliš optimisticky situaci.

Podle mluvčího letiště budou zavazadla za jejich majiteli vyslána co nejdříve, jak to bude možné. „Nemělo by se to stávat, ale bohužel se to stalo,“ omlouvalo se düsseldorfské letiště nespokojeným cestujícím na Twitteru.

Podle mluvčího se porouchalo pět ze sedmi systému, které slouží k přepravě zavazadel z letištních prostor do letadel. Mimo provoz byly zhruba pět hodin od půl čtvrté ráno. Problémy se podařilo odstranit až před devátou hodinou.

Cestující, kteří na letiště přilétali, problémy neměli, jejich zavazadla byla přepravována manuálně.