Brněnské letiště má nakročeno k rekordu, pomohla mu linka do Berlína

Od ledna do června na letišti v Tuřanech odbavili 170 510 cestujících, což je o 18 procent víc než loni, kdy v ročním součtu poprvé padla půlmilionová hranice.

K pravidelné lince do Londýna totiž loni na podzim přibylo nové spojení do Milána a letos v dubnu také do Berlína. Všechny spoje obstarává společnost Ryanair.

„Ukázalo se, že se obě nové pravidelné linky rozlétaly a jen minimální dopad má krize MAXů,“ zmínil vedoucí Přepravního provozu brněnského letiště Radek Lang výpadek strojů Boeing 737 MAX.

„Za zmínku stojí měsíc červen, ve kterém jsme odbavili skoro 87 tisíc cestujících. Tolik jsme jich pro srovnání neměli ani v jednom z tradičně nejfrekventovanějších prázdninových měsíců ještě před třemi lety,“ poznamenal Lang.

Právě v létě je Letiště Brno vytíženo nejvíc, lety do prázdninových destinací v Řecku, Bulharsku či Egyptě využívá téměř 300 tisíc lidí. V Tuřanech tak mají nakročeno k novému rekordu. „S dosavadním vývojem roku jsme opravdu spokojeni,“ pochvaluje si Lang.

V Brně by rádi přidali nové pravidelné linky, které by jej propojily s dalšími evropskými městy. Jedná se například o Mnichově či Bruselu.

Na letišti se rovněž chystají technické úpravy. „Modernizace se v nejbližší době budou týkat hlavně oblasti bezpečnosti, technické údržby a technického zázemí letiště,“ přiblížil předseda představenstva Letiště Brno Milan Kratina.

„Naše letiště je bránou nejen do Jihomoravského kraje či České republiky, ale především je hranicí schengenského prostoru a jako takové musí splňovat všechny náležitosti a neustále se vyvíjet,“ doplnil Kratina.