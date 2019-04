První letadlo z Berlína v Brně vítala vodní brána, kraj chce deset linek

Odlety jsou načasované na brzké odpoledne. „Asi hodinový let startuje z Brna každé úterý ve 13 hodin a v sobotu ve 14.25. Předpokládáme, že počet odbavených cestujících by na této lince mohl letos vyšplhat až na 25 tisíc,“ podotkl vedoucí přepravního provozu brněnského letiště Radek Lang.

Jednosměrné letenky jsou nyní k dostání za akční cenu 129 korun. Podle termínu se pak zpáteční dají koupit od 350 do 800 korun. V úterý poprvé linku využili také cestující, na palubě prvního spoje jich bylo několik desítek.

„Nepochybuji o tom, že trasa do Berlína bude úspěšná, a to v obou směrech. Jihomoravský kraj i jeho okolí nabízejí nesčetně příležitostí na výlety i pro obchod, takže očekávám, že nová linka k nám přivede další tisíce návštěvníků,“ poznamenal jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Aktuálně lidé z Brna mohou pravidelně létat nejen do Berlína, ale také Londýna a italského Bergama. Počet odletů z Tuřan se tak během týdne mimo turistickou sezonu zvýší na dvanáct. Do Londýna se létá denně, do Bergama třikrát týdně. V letní sezoně z Brna také vyrážejí charterové lety do turistických destinací, třeba do egyptského letoviska Hurghada.

Kraji se povedlo dojednat novou letovou linku do Berlína poté, co v únoru náhle zkrachoval britský dopravce BMI Regional, který z Brna zajišťoval trasu do Mnichova. A právě tento spoj chtějí krajští zastupitelé znovu obnovit.

Šimek připomněl, že intenzivně jedná s Letištěm Brno a leteckými společnostmi nejen o zprovoznění linky do Mnichova, ale také dalších destinací. Podle něj by Brnu „slušelo“ deset linek, aby byla zajištěna návaznost na lety do dalších koutů světa. Jedná se třeba o spojení do Bruselu.