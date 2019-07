Letiště v Českých Budějovicích stálo přes miliardu. Provoz je ale nejistý

Kraj, který z celkové částky zaplatil 940,8 milionu korun, věří, že provoz začne na konci roku 2020. Avšak kraj stále nemá nasmlouvaného provozovatele, dopravce ani jednotlivé linky. Jihočeští politici už teď počítají s tím, že letiště bude ztrátové.



Problémy mají i jiná česká letiště a letečtí odborníci se podivují nad tím, že kraj neměl nasmlouvané dopravce už dávno, než se do rekonstrukce pustil.

Letiště na jižním okraji Českých Budějovic je týden ve zkušebním provozu. Krajští radní plánují, že od letošního podzimu odtud budou létat proudová letadla a od roku 2021 přistávat i obchodní letadla. Zatím smí z letiště létat jen menší letadla do rozpětí křídel 24 metrů, ultralighty a vrtulníky.

„Letiště má obrovský potenciál. Zaznamenávám požadavky firem, aby to už létalo co nejdříve. I lidé, kteří milují sportovní létání, na to už netrpělivě čekali. Má obrovský potenciál rekreační – jsme druhou nejnavštěvovanější destinací České republiky a možná řada návštěvníků, kteří dnes letí do Prahy a potom jedou do Krumlova autobusem, poletí rovnou do Českých Budějovic,“ sní jihočeská hejtmanka Ivana Stráská z ČSSD.



Opoziční zastupitelé takové růžové budoucnosti příliš nevěří. Vadí jim, že od počátku Jihočeský kraj a České Budějovice do letiště investovaly, aniž by věděly, kdo a jak ho bude v budoucnu provozovat.

„Strategického partnera jsme měli hledat už v době investice. Projekt je manažersky nezvládnutý, nikdo nemá jasnou představu o provozu, je to stejné, jako kdybych já jako podnikatel postavil za miliardu výrobní halu a nevěděl, co tam budu vyrábět, jak a pro koho,“ říká krajský zastupitel Martin Kuba z ODS.

Podobně kriticky vidí budoucnost i letecký odborník z Ústavu letecké dopravy při ČVUT Daniel Hanus, který od počátku přestavby vojenského letiště v civilní upozorňoval, že chybějí přísliby letů v budoucnu.

„Každé letiště potřebuje dostatečnou spádovou oblast. Tady je blízko minimálně rakouský Linec, otázkou tak bude, jestli se podaří přesvědčit k letům z Budějovic i rakouskou klientelu. Nicméně odhaduji, že investice přes miliardu se kraji jen těžko vrátí, většina letišť je ztrátová, stačí se podívat na problémy Pardubic či Karlových Varů,“ varuje Hanus.

Hejtman: Katastrofa

Právě letiště v Pardubicích, zhruba srovnatelně velké, je v posledních letech ve ztrátě. V dubnu oznámila letecká společnost Ryanair zastavení letů odtud do Londýna a Smartwings dokonce zrušilo všechny letní lety. Pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD hovoří o katastrofě a příběh zdejšího letiště popisuje obdobně jako vznik českobudějovického – i zdejší politici napumpovali do terminálu 300 milionů korun.

„Od počátku chyběla ekonomická strategie a byznys plán pro období po dostavbě terminálu. Dopravci nepotřebují pouze krásné zázemí, VIP salonky, dobrou polohu. Nastává doba, kdy si musíme nalít čistého vína, pokud nechceme nadále platit ztráty vycházející z nízkých tržeb a přitom narůstajících nákladů na provoz terminálu,“ komentuje situaci v Pardubicích Netolický.

Zimola: Stojím si za tím

Přestavbu jihočeského letiště, s níž přišla ODS v roce 2006, prosazoval bývalý hejtman Jiří Zimola, předseda jihočeské ČSSD, který po občanských demokratech převzal vládu nad krajem. Ten i nyní opakuje, že od počátku byl připraven, že přijde kritika této investice. Věří, že lidé do pěti let jeho vizionářský krok ocení.

„Víme, že dnes letecká doprava obecně prochází ekonomickou krizí, ale věříme, že v budoucnu lidé ocení fakt, že jsme si v Českých Budějovicích dokázali uchránit prostor pro mezinárodní letiště a neprodali jsme pozemky developerům na stavby vilových čtvrtí a obchodních center. Za svým rozhodnutím ve věci letiště si proto stojím,“ napsal na svůj Facebook nyní Zimola.

VIDEO: Další modernizace českobudějovického letiště stála půl miliardy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Konkurence v Rakousku

Jihočeské letiště má velkou konkurenci v Rakousku, kde z letiště v Linci denně létají desítky spojů. Do německého Frankfurtu, Düsseldorfu, do bulharského Burgasu, do egyptského Marsa Alam i dalších států, jako je Dánsko, Řecko, Španělsko, Francie, Chorvatsko nebo na Kubu či do Mexika. Za loňský rok letiště odbavilo 465 tisíc turistů.

Aby Jihočeši přilákali Rakušany na letiště, chybí jim pohodlné spojení s Rakouskem. Zatímco z Česka chybí dálnice D3, na rakouské straně je takřka od hranic již hotova.

Budějovické letiště loni odbavilo 5 929 vzletů a přistání a hospodařilo s mírným ziskem. Výnosy letiště byly 49,9 milionu korun, náklady 48,1 milionu korun. „Zisk je tedy 1,8 milionu korun,“ říká Hana Brožková z kanceláře hejtmanky.

V Česku je pět mezinárodních letišť s pravidelným provozem. Kromě Prahy a Brna také v Ostravě, v Pardubicích a v Karlových Varech.