Nová dráha i terminál. Ruzyňské letiště se chce za dva roky rozšiřovat

„Máme hotovou designovou studii nového terminálu. Již předtím jsme připravovali studii toho, jak bude terminál vypadat zvenku,“ uvedla mluvčí letiště Marika Janoušková. S novým terminálem se budou přistavovat i další odbavovací přepážky a stanoviště bezpečnostních kontrol.



Stavět by se mělo začít v roce 2021. Dokončený však nový terminál bude nejdříve za šest let. Nová část se bude nacházet v západní části letiště. „Nová část terminálu by měla být napojena na stávající Terminál 2, ze kterého odlétají schengenské lety,“ upřesnila Janoušková.



V letošním roce letiště předpokládá nárůst množství cestujících o asi 500 až 800 tisíc na více než 17 milionů. To je přitom současná kapacita letiště.

Po dokončení rozšíření v roce 2025 by pak mělo svou kapacitu navýšit na zhruba 21 milionů pasažérů ročně. Podle informací z letošního ledna by stavba celkově měla přijít na přibližně 27 miliard korun.