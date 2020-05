České dráhy obnovují linku do Berlína. Na hranicích ale budou kontroly

Expresy Berliner, které dráhy provozují se svým německým partnerem Deutsche Bahn AG, pojedou z Prahy přes Drážďany do Berlína. V prvních týdnech budou jezdit vlaky v obou směrech zatím třikrát denně.

Vlaky budou do odvolání stavět na hranicích kvůli namátkovým kontrolám cizinecké policie, cesty tak mohou nyní trvat o něco déle. Vlaky zatím budou také bez restauračních vozů.



Další spoje do Berlína a jejich prodloužení do Hamburku a Kielu plánuje dopravce během června. V příštím měsíci by měly být obnoveny i další mezistátní linky Českých drah například do Vídně, Lince nebo Štýrského Hradce.

„S partnery v zahraničí jednáme o dalším rozšiřování mezistátní vlakové dopravy, jak to umožní epidemiologická situace v příslušných státech a procedury na hranicích,“ uvedl ředitel odboru dálkové dopravy ČD Petr Vondráček.

Dopravci měli od poloviny března zakázáno kvůli pandemii koronaviru jezdit do zahraničí, omezení trvalo do 10. května. Jako první z velkých dopravců obnovil mezinárodní provoz po zrušení zákazu RegioJet, který nyní jezdí autobusy z Prahy do Berlína a z Brna do Vídně.

Společnost zároveň do dalších týdnů plánuje obnovení i dalších linek. Další z velkých tuzemských dopravců zatím vyčkávají na další uvolnění podmínek cest do zahraničí, například pro Leo Express jsou klíčové zejména linky na Slovensko a do Polska, kde však stále platí omezení vstupu. S obnovením mezinárodního provozu vyčkává i FlixBus.

Podle Ministerstva vnitra postačí občanům ČR pro cesty do Německa platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Cestující mohou očekávat četnější kontroly ze strany německých orgánů to především při zpáteční cestě. Po příjezdu zpět do Česka je až do odvolání nutné podstoupit dvoutýdenní karanténu.