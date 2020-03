České dráhy omezí počty spojů, hlavně expresů

Oznámení Českých drah Vzhledem k nízkému využití vlaků v souvislosti s nouzovým stavem a omezením volného pohybu zavedou České dráhy od pátku 20. března do soboty 28. března následující opatření: Ex 1 Ostravan / Opavan / Fatra Praha – Ostrava – Návsí / Opava: Na této lince je už od 17. března přerušen provoz vlaků SC Pendolino na trase Praha – Ostrava – Český Těšín a od 18. března je pozastaven provoz vlaků kategorie IC mezi Prahou a Bohumínem, resp. Opavou. Od 20. března zajistí dopravní obslužnost mezi Prahou a Návsím tři páry vlaků kategorie Ex / EC (Ex / EC 140 – 145), dále z Prahy do Bohumína pojedou další tři páry vlaků EC (EC 112 – 117). V úseku Bohumín – Návsí pojede navíc také pár vlaků R 340 / 343. Vlaky mezi Prahou a Ostravskem pojedou v přibližně dvouhodinovém intervalu. Pro úsekovou frekvenci budou zajištěné další regionální spoje.

Praha – Plzeň – Klatovy, R 20 Labe Praha – Děčín. Jedná se o linky, které jsou provozovány vždy v souběhu s jinými linkami v objednávce státu a lze u nich i po omezení zajistit nabídku spojů v minimálně dvouhodinovém intervalu a s dostatečnou kapacitou. Detailní informace budou zveřejněny na www.cd.cz/omezeniprovozu. U některých linek dochází k redukci počtu řazených vozů. Omezení regionálních vlaků ČD v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj od 19. března od 00:00 do 24. března 06:00 hod. omezí regionální vlakovou dopravu. Spoje v tomto období pojedou podle letních prázdninových jízdních řádů. Omezení se dotkne vybraných spojů na linkách S2 Ostrava – Mosty u Jablunkova, S5 Frýdlant n. O. – Ostravice, S6 Ostrava – Frýdlant n. O. – Valašské Meziříčí, S10 Opava – Krnov – Bruntál – Rýmařov, S11 Opava – Hlučín, S15 Krnov – Jindřichov ve Slezsku, S16 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha a S21 Dětmarovice – Petrovice u Karviné. V sobotu a neděli 21 a 22. března se po celý den ruší provoz linky R61 v úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava hl.n. Cestující mohou přestoupit na vlaky linky S6 ve stanici Ostrava-Kunčice. Celou zprávu ČD najdete zde