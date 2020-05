Lidé vyjeli autobusem k autům, která čtvrt roku stojí u polských letišť

Pokus dostat se na vlastní pěst k automobilu u letiště v Krakově neskončil pro Vladimíra Fleisera z Havířova dobře. „Vyrazili jsme s bratrem, ale dostali se jen na hranice. Naši byli v pohodě, ale Poláci ne. Říkali jsme jim sice, že za čtyři hodiny jsme zpátky a ukázali i doklady k parkování, ale jen řekli, ať jedeme za nimi a vyvezli nás zpět do Česka,“ povzdychl si.

Na den přesně před čtvrt rokem nechal u letiště pět let starou Toyotu Yaris a s rodinou vyrazil do USA za dcerou a pak do Dominikánské republiky. Návrat byl hodně dobrodružný.

„Ještě den a už bychom z Dominiky neodletěli. Pak se podařilo dostat do mimořádného letu z Chicaga do Prahy. Byli jsme v letadla namačkaní jako herinci, ale jinak to bylo super. A hlavně jsem se dostali domů,“ líčí patálie s tím, že polská cestovní kancelář, se kterou letěli, je odmítla vzít zpět. „Doufám, že už nebudou Poláci dělat problémy a auto konečně dostaneme domů. To víte že chybělo. A hodně.“

Polsko zcela uzavřelo své hranice, proto ani nedovolilo lidem, aby si dojeli pro automobily zaparkované u letišť. Ministerstvo zahraničí společně s velvyslanectvím v Polsku vyjednávalo o této možnosti několik týdnů a rozhovory prý nebyly jednoduché. Nakonec se jim na dnešek podařilo dohodnout dvě jízdy speciálních autobusů.

Jedna začínala na dálničním odpočívadle u Bohumína, nedaleko polských hranic. Druhou z Náchoda. „Jedeme do Katovic, pak do Krakova a do Varšavy. Všude lidem pomůžeme a neodjedeme, dokud se nenastartují všechna auta,“ slíbil Jaroslav Uchytil, spolumajitel autobusového dopravce. Měl vézt čtyřicet řidičů, ale nakonec jich k Bohumínu dorazilo osmatřicet.

Cesta autobusem přišla na tisícovku

Ačkoliv všichni lidé dostali doporučení, aby sebou vzali startovací kabely, tak i dopravce měl náhradní velkou autobusovou baterii, kabely i kompresor.

Mimořádná autobusová linka vyjíždí od Ostravy k automobilům u polských letišť. (24. května 2020)

Mimořádní jízda za automobily přišla lidi na tisícikorunu. „Ujedeme 1 400 kilometrů a je to na celý den. Snažíme se jim pomoci. Ti, co jedou jen do Katovic, jsou na tom hůře, ale opravdu si nemyslíme, že to je přemrštěná částka,“ vysvětlil Uchytil.

Lidé opravdu bankovky dávali bez reptání. Naopak byli rádi, že se konečně dostanou ke svým vozům.

Karin Zbranková s Karlem Zikou ze Světlé Hory na Bruntálsku si dokonce museli koupit nový automobil. „Od nás se bez auta nikam nedostanete a navíc dojíždíme do zaměstnání. Bez auta to prostě nešlo,“ vysvětlili s tím, že u katovického letiště jim stojí starší peugeot. „Odletěli jsme do Gruzie a nakonec byli rádi, že jsme doma,“ poznamenal Zika.

Pro auto k letišti? To nejde

Až z Kroměříže dorazil k Bohumínu Ivo Dynga, který pracoval v Anglii. Do Londýna létal z Katovic a teď tam nuceně musel nechat svou jeden rok starou Škodu Octavia. „ Je to už tři měsíce. I když jsem volal na velvyslanectví, tak dlouho to vypadalo hodně špatně. Tak už se těším, že své auto snad najdu v pořádku,“ přiznal Dynga, že mu auto hodně scházelo.

Jaroslav Berčica se z dovolené v Dominikánské republice vrátil s polskou cestovní kanceláří do Varšavy. „Jenže k autu u letiště už nás nepustili a s policejním doprovodem nás převezli do Česka a pak se jen čekalo, čekalo a čekalo. Teď to snad půjde, z Polska do Česka se snad dostaneme bez problémů,“ líčil.

IDNES.cz bude také zjišťovat, zda se lidem podařilo své automobily opravdu dopravit domů.