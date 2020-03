Autobusoví dopravci kvůli viru zdražili, Flixbus od soboty nepojede

„Situace v nedotované veřejné dopravě je kritická. Snažíme se udržet základní dopravní obslužnost a zároveň musíme udržet bezpečnost cestujících,“ řekl MF DNES mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Lidé se bojí cestovat a provoz autobusové dopravy je tak podle něj vysoce nerentabilní. Kvůli bezpečnosti cestujících navíc dopravce omezil počet nabízených sedadel v autobusech, lidé si tak mohou rezervovat pouze místa u okna.

Podle Ondrůje by alternativou ke zdražení mohlo být už jen to, že spoje nepojedou vůbec. RegioJet už omezil množství vypravovaných autobusů na jednotlivých linkách. Jde o mimořádná opatření, která dopravce slíbil okamžitě zrušit ve chvíli, kdy se tuzemský trh autobusové dopravy vrátí do normálních kolejí.

Mimořádná opatření v souvislosti s nízkým zájmem o veřejnou dopravu připustila i mluvčí konkurenčního Flixbusu Martina Čmielová. Německá nadnárodní společnost, která pro zajištění dopravy využívá služeb řady místních dopravců, musela kvůli sníženému zájmu lidí rovněž škrtat v jízdních řádech.

Podle Čmielové firma omezovala ty spoje, o které byl ze strany cestujících nejnižší zájem. Omezený provoz vydrží jen do víkendu, od soboty už kvůli nerentabilnímu provozu žádné autobusové spoje Flixbusu v Česku nevyjedou, dodala mluvčí.

Omezování provozu se v předchozích dnech týkalo i spojů objednaných státem nebo kraji, škrtaly se i spoje na železnici. Příměstská a městská hromadná dopravu už řadu dnů funguje v omezeném režimu odpovídajícímu prázdninovému provozu.