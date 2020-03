Návaly z obchodů se přesunuly na web. Na nákup si počkáte i několik dní

Největší online prodejce potravin Rohlík přímo zavedl systém „fronty“. „Moc se omlouváme, ale na webu Rohlíku je teď spousta dalších zákazníků! Vyčkejte prosím chvilku, než budete na řadě. Děkujeme za pochopení,“ dozví se zákazník při vstupu na rohlik.cz.

Zároveň dostane informaci, že před ním je ve frontě například 3 237 lidí a předpokládaná čekací doba je 16 minut (reálný příklad z brzkého středečního odpoledne). Zákazník si buď může nechat stránky otevřené a sledovat, jak se fronta zmenšuje, anebo si nechat zaslat upozornění mailem, až bude na řadě.

„Chtěli jsme dát zákazníkům informaci o tom, kdy se k jejich objednávce dostaneme,“ říká k nové vychytávce v systému nákupu mluvčí Rohlíku Zdeňka Svoboda Kuhnová s tím, že novinka se za situace pokračujícího masivního přílivu nových zákazníků osvědčila.

Jako u prodeje žádaných vstupenek

Řešení na systém Rohlíku „namontovala“ společnost Queue-it. Jde vlastně o online „frontový“ systém pro řízení přetížených webových stránek během extrémních situací. Za ty byly dosud považovány Vánoce, Black Friday či prodeje lístků na nějakou populární událost. Dnes je to i koronavirus.

„Queue-it pouští návštěvníky do e-shopu pouze v rychlosti, jakou zvládne. Rychlost fronty se dá nastavit, administrátor ji tedy může zvolit tak, aby uživatelé čekali co nejkratší dobu, ale zároveň byl web plně funkční,“ popisuje Marcel Fiala ze společnosti Queue-it. Výhodou podle něj je, že jejich zákazníci z řad e-shopů mohou s tímto přístupem prodat více zboží, protože jsou schopni naplno využívat kapacitu svých systémů v průběhu celého dne.

Online prodejce potravin Rohlík zakladatele Tomáše Čupra je v tomto směru v Česku podle Marcela Fialy průkopníkem. Celosvětově ale tento systém vyvinutý původně dánskou společností využívají stovky firem.

Pod náporem nových i „starých“ zákazníků jsou nyní nejen všichni online prodejci potravin, ale i ti kamenní, kteří nějakým způsobem rozvážejí, což je například Tesco nebo Globus.

Košík.cz: situace se postupně stabilizuje

Když se ve středu odpoledne podívá zákazník z Prahy 5 na stránky dalšího online prodejce potravin, Košík.cz, vidí, že v následujících pěti dnech není žádný volný termín. „Fronty“ podle šéfa Košíku Tomáše Jeřábka nevyužívají, ale zjednodušili alespoň ověřování volných termínů.

„Situace se postupně stabilizuje, stále však platí, že narážíme na limity služby jako takové. Není to tak, že bychom byli konstantně vyprodaní, občas se nám podaří ještě reorganizovat závozové trasy a uvolnit nová okna,“ uvádí za Košík jeho šéf Tomáš Jeřábek. Bohužel to ale znamená, že zákazník si musí častěji kontrolovat, zda nějaké časy nepřibyly. „Víme, že to není komfortní, ale v dané situaci bohužel systematické řešení zatím nabídnout nedokážeme,“ dodává Jeřábek.

Jediná rada je, aby zákazníci byli trpěliví, protože s takovým náporem nikdo nepočítal a není snadné se mu v krátké době přizpůsobit.

Lidé si tak musí prozatím zvyknout na to, že jim při nákupu online mizí „pod rukama“ zboží, které si dali do košíku a než se dostanou s klikáním na konec, vykoupí, respektive zaplatí ho někdo jiný dříve. A musí ho z košíku vyndat a riskovat, že mezitím někdo zaplní volné časové okénko anebo vykoupí další zboží.

Online prodejci dnes totiž registrují poptávku vyšší než na Vánoce a na tu nejsou vůbec připraveni. Stále jde o relativně malé firmy, které se nyní potýkají nejen s kapacitou systému objednávek, ale i zaměstnanců, aut, nebo beden, ve kterých mohou zboží vozit. Shánějí proto nové či k zapůjčení, kde to jde.

Obsazeno až do dubna

„Jsme schopni oslovit odvětví, která techniku například kvůli útlumu výroby nevyužijí, takže postupně doplňujeme. Snaha pomáhat je v tomto velká. Pokud vše půjde dobře, dokážeme díky rychlému dovybavení skladu zvednout kapacitu asi o 25 procent,“ věří šéf Košíku Tomáš Jeřábek. Pořád ale podle něj platí, že skladovou techniku dále shání.

Podobný problém s kapacitou ale řeší i Tesco, které ale má hlavní byznys v kamenném obchodě a rozvoz pro něj byl jen doplněk. V normálních časech bylo obvyklé objednat si u Tesca na druhý den, dnes se na stránkách ukazuje (pro Prahu 5), že až do 7. dubna, do kdy se termíny dnes zobrazují, není žádná volná kapacita.

„Globus s vyzvednutím na Zličíně ukazuje volná místa jen na týden a všechno je plné,“ dodává další zájemce o nákup s vyzvednutím v hypermarketu, což je služba, kterou Globus spustil loni.