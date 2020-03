OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak je to s nákupy a otevírací dobou

1 Kdy mohou nakupovat senioři?

Lidé nad 65 let mohou nakupovat kdykoli, klidně po celou otevírací dobu. Na ně se žádná omezení nevztahují. Vláda pouze určila čas - nově od 7:00 do 9:00, kdy v maloobchodních potravinách a drogeriích nesmí nakupovat nikdo mladší. Jistá výjimka z pravidla existuje: zákaz vstupu se nevztahuje na držitele průkazu ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a lidi pracující v pečovatelských službách.

2 Jak je to s lékárnami?

Vládní nařízení výslovně určuje vyhrazené seniorské nákupní hodiny pro „maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží.“ Na všechna ostatní místa může kdokoli kdykoli. Tedy třeba na poštu, do lékárny nebo do Makra (velkoobchod).

3 Kdo všechno má výjimku?

Seznam obchodníků, živností a profesí, které mohou v rámci možností fungovat dál, se průběžně mění. Naposledy (ve čtvrtek večer) na něj kabinet přidal realitní kanceláře a služby účetních a daňových poradců.

Konkrétní aktualizovaný výčet je k nalezení na stránkách ministerstva průmyslu, pro představu mezi povolenými činnostmi je vedle prodeje potravin a drogistického zboží například prodej náhradních dílů, odtahové služby, zásilkové služby, prodej zahrádkářských a zemědělských potřeb, pohřební služby, květinářství, prodejny malých domácích zvířat a krmiva, prodejny brýlí a kontaktních čoček, prodejny novin, časopisů a tabákových výrobků, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, servis výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti. Fungovat mohou i autoservisy, pokud je v nich méně než 30 lidí.

4 Jak se mění otevírací doba?

Řada obchodů ji zkracuje, například Globus či Billa plošně zavírají už ve 20:00. Na různých místech však mohou být nejrůznější výjimky a úpravy. Například Billa v Litovli má otevřeno od 8:00 do 16:00, na Olomoucku bude o nedělích zavřená část prodejen Tempo, aby si pracovníci mohli odpočinout. Kvůli dezinfekci jsou nově od 12 do 13 hodin zavřené kladenské Jednoty.

5 Jak se v obchodech chovat?

Dodržovat odstup 2 metry a trávit tam co nejméně času. Nabírat pečivo, ovoce a zeleninu rukavicemi, ideálně celý nákup dělat v rukavicích (obchody je často nabízejí u pečiva). Co nejvíce používat platební karty a omezit tím kontakt mezi pokladním a zákazníkem. Pravidlo nošení roušek nebo jiných pomůcek na zakrytí nosu a úst platí i v obchodech a jiných uzavřených prostorách, kde se vyskytuje veřejnost.

6 Jak mám stihnout poštu?

Česká pošta zkrátila otevírací dobu na všech svých pobočkách do (maximálně) 16:00. Navíc zrušila víkendový provoz a omezila doručování. Větší zásilky, balíky, nebo poštovní poukázky, které není možné doručit vložením do domovní schránky, bude bez pokusu o doručení ukládat rovnou na pobočkách.

U obyčejných či zapsaných zásilek prodlouží úložní dobu na pobočce na 30 dnů, u poštovních poukázek na 25 dnů, u balíků na 15, respektive 30 dnů (podle druhu zásilky), aby byla větší šance, že si adresáti stihnou vyzvednout své zásilky včas.

Důchody pošta bude roznášet i nadále.

7 Kde lze nakoupit potraviny online?

V Česku jsou dva specializované eshopy s potraviny, Rohlik.cz a Kosik.cz. Nepůsobí v celé republice, ale hlavně ve větších městech. V poslední době není ovšem jednoduché nakoupit ani zde, protože se zde o to pokouší několikanásobně větší množství lidí než obvykle. Kromě Rohlíku a Košíku rozváží potraviny ještě Tesco a například v Globusu si lze objednat po internetu a pak vyzvednout v některém z hypermarketů. Připravte se ale na to, že nákup je zpravidla možné objednat až za několik dní, někdy i týden a více. Pružnější bývá Rohlík a Košík, kde průběžně naskakují volná závozová okna.

Rozvoz domů začaly nabízet i vinotéky, některé pivovary nebo pivní distributoři či lahůdkářství. Většinou však zvládají zásobovat jen relativně malé území kolem svých kamenných prodejen. Pokud máte někoho takového ve svém okolí, podívejte se na jeho web nebo facebookové stránky, zda takovou možnost nezačal nabízet.

V regionech nabízejí rozvoz i některé družstevní prodejny, mimo jiné COOP. Eshop má například i dm drogerie, i ta se však potýká s přetížením kapacit a upozorňuje, že doručení objednávky bude trvat sedm až osm pracovních dnů.

8 Jak nakoupit jídlo online co nejsnadněji?

Pokud jdete nakupovat na Rohlík, dostanete se pravděpodobně nejdříve do takzvané fronty, než vás systém pustí k vlastnímu nákupu. U Košíku tomu tak není. U obou se vyplatí podívat se nejprve na to, jaké jsou časy rozvozu pro vaši adresu, abyste neztráceli čas s klikáním do košíku, když už třeba není volný termín nebo je až za čtyři dny, což je nyní běžné, a vy potřebujete něco dříve.

Snažte se poté naklikat věci co nejrychleji, a vyhýbat se položkám, kde je nějaké omezení, buď blížící se datum spotřeby nebo naopak, že je prodejce zaveze třeba až za tři dny. Pak se vám totiž stane, že je musíte na konci nákupu z košíku vyhazovat, abyste se vešli do nějakého termínu a mezitím vám volné okno zmizí. Pokud nevidíte volné okno, vyplatí se podívat i v průběhu dne, oba prodejci je totiž přidávají průběžně. Rohlík nyní také nově zavedl, že časy na další dny otevírá vždy v 21 hodin.

9 Na co se připravit u nákupu online?

Nákupy u Košíku i Rohlíku jsou určitým způsobem omezené, například na 35 položek, resp. 50 kilogramů. Dnes je možné platit u všech prodejců potravin online pouze kartou dopředu, aby se omezil co nejvíce kontakt s kurýrem. Zatímco za normálních časů vám kurýr nákup vynese až do bytu klidně do pátého patra pěšky, dnes mají pravidla, aby jej nechávali za prvními dveřmi, tedy zpravidla u vchodu a jen zpovzdálí sledují, zda si jej převezmete.

Oba prodejci zároveň zavedli speciální režim pro seniory. Rohlík jim všem přidělil prémiový účet, což znamená, že se snáze dostanou k volným termínům. Zároveň jim vrací třicet procent z ceny nákupu zpět ve formě kreditů, které se dají využít na další nákup. Košík má pro ně klub Plná péče, kde nabízí s Kontem Bariéry dotované produkty, také o třetinu levnější.