Pošta přestává doručovat doporučená psaní, i pro důchod se musí k přepážce

O nových omezeních informovala Česká pošta na svém webu.

Například důchody se na poště uloží bez pokusu o doručení. „Vzhledem k tomu, že důchod zůstává příjemci k dispozici na ukládací poště po dobu tří měsíců, nejsou pro jeho dodání nastaveny žádné další mimořádné postupy,“ píše se v rozhodnutí.

Podobné je to i s poštovními poukázkami. Ty, které je možné doručit vložením do domovní schránky, se vloží do domovní schránky. Ostatní se uloží na poště. Stejně tak si osobně musíte také pro balíky či doporučené dopisy, u kterých se úložní doba prodlužuje na 30 dní.

Pošta zároveň dočasně zastavila poskytování všech sázkových služeb, loterijních a neloterijních služeb na všech pobočkách pro společnosti Sazka a Tipsport.net.

„Nejde o zastavení těchto služeb, pouze nebudou poskytovány na pobočkách České pošty. Nadále budou dostupné v trafikách, na čerpacích stanicích nebo prostřednictvím internetu,“ uvedl mluvčí.

Kvůli zachování infrastruktury a potřeby obyvatel zůstává zachované dobíjení a prodej SIM karet všech mobilních operátorů SAZKAmobil, O2, Vodafone, T-mobile a Bleskmobil.

Balíky z některých zemí nemusí dojít

Česká pošta také upozorňuje, že zásilky z e-shopů z některých zemích včetně Číny vůbec nemusí dojít.

Koronavirus má i šéf České pošty Nakažený koronavirem je i šéf České pošty Roman Knap. Uvedl to na Twitteru. „Spekulace v médiích jsou pravdivé, bohužel se koronavirus potvrdil i ve vedení naší firmy. Můj kolega byl pozitivně testován, poté byla nákaza potvrzena i u mě. Věřím, že vše dobře dopadne,“ napsal Knap.

„Vyzýváme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech v následujících zemích a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky ani neodejdou,“ varovala Česká pošta.

Zásilky se totiž mohou zaseknout na cestě i na několik měsíců kvůli nedostatečným kapacitám v mezinárodní přepravě. Může se stát, že své peníze pak zákazník dlouho neuvidí. Varování platí pro tyto země: Čína, Izrael, Írán, Jižní Korea, Arménie, Ázerbájdžán, Uzbekistán, Kypr a Gruzie.

Nejexponovanější zemí je Čína, která dlouhodobě tvoří největší podíl na zahraničních zásilkách přicházejících do ČR, nicméně v souvislosti s koronavirem nastal útlum objednávek mezi českými zákazníky. Ještě před vládními restrikcemi objem zásilek z Číny klesl o 50 procent, teď je počet minimální.

Naopak v řádech jednotek procent podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka vzrostl objem přepravovaných zásilek v rámci České republiky. V posledních třech dnech byl denní průměr 195 tisíc balíků, poslední týden v únoru 160 tisíc. Důvodem je nárůst nákupů na tuzemských e-shopech, protože lidem se fyzicky nechce do obchodu, eventuálně ani nemohou z důvodu uzavření kamenných prodejen.

Zavíráme, nejsou lidi

Česká pošta tento týden vyzvala lidi, aby omezili své nákupy na e-shopech. Má totiž málo lidí a v některých obcích musí uzavírat pobočky. Jejich počet každým dnem stoupá. Ve středu jich bylo 124, ve čtvrtek ještě o deset víc.

Pošta se s nedostatkem kapacit potýká kvůli odchodům zaměstnanců na ošetřovačky i tomu, že se část lidí ocitla v karanténě. Kolik lidí využilo možnost placené péče o děti, pošta neupřesnila. Zaměstnanců s malými dětmi od 6 do 10 let má podle Vitíka asi tři tisíce. Celkově má ČP kolem 30 tisíc zaměstnanců.

„Nemůžeme vyloučit, že kvůli současné situaci nebudeme muset omezit některé další služby, a to možná i pokud jde o lhůty doručení. Teď musíme všechny síly napnout na výplatu důchodů. Pokud přijde obyčejná listovní zásilka o něco později, tak s tím bohužel teď nic nelze dělat,“ dodal Vitík.

K omezení služeb došlo i tím, že od čtvrtka zkracuje otevírací dobu do 16:00 a také se ruší soboty.

V uzavřených lokalitách na Olomoucku a jinde (např. v Litovli) je podle pošty velký problém. Služby tam zajišťují lidé, kteří jsou v izolaci.