Pumpaři v Česku prudce zlevňují. Za týden o korunu a to je jen začátek

Totemy některých čerpacích stanic v regionech ukazují u nafty ceny, které se už blíží 27 korunám. V průměru jsou v zemi ceny o něco výš kvůli mnohem dražším benzinkám na dálnicích, v Praze a v největších městech.

Trend je však jasný. Společnost CCS, která monitoruje ceny, ve čtvrtek uvedla, že litr benzinu za týden zlevnil o 97 haléřů na 30,09 koruny a stejné množství nafty o 87 haléřů na 29,73 koruny. V obou případech je to nejméně za dva roky.

Důvody prudkého poklesu jsou dva. Koronavirus přidusil aktivitu firem po celém světě, stojí letadla, část kamionů nebo veřejné či soukromé dopravy. Lidé i firmy omezují pohyb kvůli historicky nevídaným vládním opatřením, a to v globálním měřítku. Druhým důvodem je prudké zlevňování černého zlata nejen kvůli poklesu zájmu, ale i cenové válce, v níž si chce zejména Saúdská Arábie s Ruskem vykolíkovat větší teritorium na trhu prostřednictvím navýšení objemu těžby a slev pro odběratele.

„Svět se aktuálně doslova topí v ropě. Bezprostředním důsledkem těchto dvou nepříznivých šoků je totiž historicky nevídaný přebytek ropy na trzích,“ komentoval situaci analytik ČSOB Dominik Rusinko.

Je zřejmé, že propad cen na pumpách bude pokračovat i v dalších týdnech. Cena ropy Brent, jež je určující pro evropský trh, se v březnu propadla z 51 na 26 dolarů za barel a ceny se na čerpací stanice promítají se zpožděním.

Nafta a benzin za 25 korun není sci-fi

„V nejbližším týdnu předpokládáme další propad cen pohonných hmot o 50 až 70 haléřů na litr. Zlevňování bude trvat celý březen a pravděpodobně budou ceny klesat i počátkem dubna,“ předjímá ekonom společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Myslí si, že koncem března by se průměrné ceny za celou ČR mohly přiblížit k úrovni 29 korun za litr. To by znamenalo, že na levnějších čerpacích stanicích v regionech by řidiči mohli naftu natankovat za 25-26 korun.

Hrozí navíc kulminace cenové války mezi světovými těžebními mocnostmi, 1. dubna totiž skončí dosavadní dohoda ohledně těžebního limitu.

„Pokud se situace do té doby nezmění, tak Saudi Aramco zvedne produkci z 9,7 milionů barelů denně na 12,3 milionu. Rusko uvedlo, že zareaguje zvýšením produkce ropy minimálně o 500 tisíc barelů. Spojené Arabské Emiráty také zvýší produkci. Na globálním trhu s ropou tak vznikne obrovský přebytek ropy, což ještě může mírně zatlačit cenu dolů,“ dodal Tomčiak.