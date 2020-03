Vláda kvůli koronaviru může podpořit podnikatele až bilionem korun

Vláda by mohla podpořit podnikatele a firmy postižené šířením koronaviru až jedním bilionem korun. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Na přímou pomoc by podle něj mělo směřovat zhruba 100 miliard korun a na záruky 900 miliard korun.