Schází se vláda. Až dorazí roušky z Číny, bude povinnost je nosit

Premiér Andrej Babiš se v úterý po jednání kabinetu omluvil občanům za to, že zatím roušky nejsou. „Celý svět chce roušky,“ prohlásil.

V noci přistálo v Praze první letadlo z Číny, které přivezlo 150 000 rychlotestů na koronavirus vyvolávající onemocnění COVID-19.

Od rána, jak se iDNES.cz osobně přesvědčil, nově nesmí lidé vstupovat do lékáren bez zakrytých úst i nosu.

Podobné opatření platí také například v pražské hromadné dopravě. Právě v hlavním městě je nejvíce nemocných kvůli novému typu koronaviru.

Premiér v úterý oznámil, že vláda zakázala reexport léčiv dovezených do Česka. To má zajistit, aby léky zůstaly k dispozici pro české občany. „Jedná se o reexporty. Tedy, že někdo doveze léky k nám a následně je vyveze. Tak to je nyní zakázáno. Jde o to, aby zkrátka léky zůstaly k dispozici našim občanům,“ řekl Babiš.

Vláda v úterý rozhodla i o tom, že by na ošetřovné měli lidé nárok po celou dobu, kdy budou uzavřeny školy.