Bez Zemana by pomoc Číny nebyla. Skončila sranda, jde o život, říká Hamáček

Po noční tiskové konferenci, kde jste vyhlašovali karanténu na Česko, lidé hodně řešili, že jste tam přišel v džínách a červeném svetru. Někteří možná víc, než cokoli jiného. Co jste tomu říkal?

Překvapilo mě to. Čekal jsem, že lidé budou řešit, o čem jsme rozhodli a jaké to bude mít dopady na jejich životy. V takovýchto situacích se asi vždy stane něco, co nikdo nečeká, a co se stane určitým symbolem. Tak se asi tím symbolem stal můj červený svetr. Ten jsem si přitom vzal proto, že byla neděle a zoufale se mi nechtělo do obleku.

Vzal jste si ho na sebe i v úterý po jednání vlády. To už byl záměr a sázka na image?

Přiznám se, že to už jsem si ho vzal naschvál. Viděl jsem, co to vzbudilo. Pak jsem viděl atmosféru, která v zemi je, tu nejistotu, takže když jsem šel lidem říct, že snad přivezeme dostatek zdravotních pomůcek, chtěl jsem, aby to působilo pozitivně.

Řadě lidí přijde, že vláda postupuje značně chaoticky a nahodile. Co takovým výhradám říkáte?

Protože jsem v epicentru dění, nemohu souhlasit s názorem, že postupujeme nahodile. Může to vypadat, že opatření strašně rychle utahujeme a velmi rychle měníme, co jsme odsouhlasili. Ale ono to samozřejmě má reálný základ. Celá filosofie reakce na pandemii je v tom co nejrychleji nasadit bariéry. To znamená znemožnit lidem se mezi sebou stýkat, respektive omezit mezilidský kontakt. Protože, když na to není lék, je to jediná šance, jak minimalizovat přenosy.

Ale současně ta opatření musí být taková, aby je lidé pochopili. Vzpomněl jsem si, když jsem 2. března vystoupil s tím, že bych chtěl zavést nouzový stav. Tehdy si všichni klepali na čelo a někteří politici – nebudu jmenovat – mě kritizovali za to, že na třech nakažených se nouzový stav nevyhlašuje. Já měl samozřejmě analýzy a projekce, jak to může pokračovat. Ale byl jsem v situaci, kdy jsem těžko mohl lidem říct: Ale za 14 dní tu bude 400 nakažených. Z mého pohledu je to o tom, co je společnost ochotna akceptovat a s čím se ztotožnit. Možná tedy naše kroky nevypadaly elegantně, ale splňovalo to oba pohledy. Aby to byla co nejdrastičtější opatření, která zafungují, a současně aby to lidé akceptovali.

Vyhlášení nouzového stavu na začátku března odmítl premiér Andrej Babiš. Myslel jste jeho?

Nejen Andrej Babiš, četl jsem to od Miroslava Kalouska a od dalších. V té době si asi nikdo nedokázal, nebo nechtěl, představit, že to půjde takhle rychle. Mám kolem sebe týmy lidí, kteří pracují systematicky, umějí nějaké modelování.

Dokonce tam mám lidi, kteří to řešili v Číně, ve Wu-chanu. Konzultovali jsme opatření s lidmi, kteří tam byli přímo v červené zóně. Není to tedy tak, že jednáme nahodile a píšeme vše u stolu na vládě. Ale právě proto, že jsem tušil, kam to půjde, navrhoval jsem drastičtější opatření. S odstupem času ale vím, že tehdy by to lidé asi nepochopili. A možná by to přijímali hůř. Nyní si myslím, že to akceptují.

Rozšířenou „pravdou“ nyní je, že vláda toto všechno měla vědět už v půlce ledna a od té doby nakupovat miliony roušek a respirátory. Není na tom něco?

Já bych to rozdělil. Rozhodně jsme v půlce ledna nemohli vyhlásit celostátní karanténu či nouzový stav, to by nikdo nepochopil. Vláda by pravděpodobně čelila hlasování o nedůvěře. Trošku to přeháním, ale reakce veřejnosti i politické scény by tehdy nejspíš taková byla.

Co se týče nákupu prostředků, dobře, tam si myslím, že problém je. A velký. Nicméně to je dané tím, že vláda či pan premiér, chcete-li, měl větší očekávání od ministerstva zdravotnictví, než bylo reálné. To prosím není výčitka! Kolegů z ministerstva zdravotnictví si nesmírně vážím, jsou přetížení, nespí, padají na ústa. Ale dát krizové zásobování ministerstvu zdravotnictví, to nemohlo dopadnout dobře. Dostali úkol, který nemohli splnit.

Možná mohli o trochu dřív říct: my to nezvládáme, máme z toho blbý pocit, pojďte nám na pomoc. Ale ani to jim nevyčítám. Kolegové na zdravotnictví totiž byli v situaci, kdy museli postupovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek. A to je zákon, podle kterého se nedá nakoupit vůbec nic. I proto jsem chtěl už 2. března, abychom spadli do režimu nouzového stavu, a mohli jsme nakupovat napřímo. Pak je to totiž jednodušší. Aktuální operaci, kterou jsem udělal za čtyři dny, bych za standardního režimu neudělal. Respektive by si mě rovnou odvedli.



Sám jste po oznámení nákupu zdravotnického zařízení z Číny zmínil, že vám policejní prezident slíbil, že na vás budou hodní, až vás jednou budou zatýkat…

To byl samozřejmě vtip. Nic nelegálního jsem neudělal. Ale to, že jsme některé věci ohnuli, to pravda je. Protože je prostě krize. A pokud jste v situaci, kdy jediný trh, kde zboží je, je Čína a platí se cash, tak musíte… Neříkám, že jsme platili hotově, ale standardními bankovními převody. Jen jsme je trochu zrychlili.

Zapojila se do toho Česká národní banka, Bank of China, vymysleli jsme to. Ale kdybych toto konstruoval za standardního režimu, minimálně by na mě někdo podal trestní oznámení. Nebo by kolem toho bylo velké haló. Za režimu nouzového stavu se to dělat dá a nese to výsledky. I proto je mi líto těch deseti dnů od 2. března do vyhlášení nouzového stavu, které nám dnes chybí.

Mimochodem, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v poslední dny úplně vytratil, místo něj všude vystupuje náměstek a epidemiolog Roman Prymula. Znamená to, že už byl ministr Vojtěch odstaven na vedlejší kolej?

To není úplně fér. Pan ministr dělá, co může. Standardně s ním komunikuji a funguje to. Takže bych v tom nehledal, co tam není. Myslím, že se snažil, co mohl. Akorát se dostal do situace, kdy na to neměl mechanismy. Respektive ty mechanismy nebyly tak robustní, aby se to zvládlo.

Nebyla chyba, když Andrej Babiš vyhlašoval, že je zdravotnických pomůcek dostatek a nikdo se nemá čeho obávat?

Teď mi řeknete, že někoho hájím. Ale co měl říct? Kdyby řekl, že nic nemáme, vzbudí to akorát paniku. Řekl, co řekl. Ale pojďme už tuto pasáž ukončit, bavme se o tom, co bude. Protože to teď k ničemu nepovede. Až to skončí, sečtěme škody, ať někdo vyšetří, kdo udělal jaké chyby. Ale teď to pojďme zvládnout.

Nespadnout do Itálie

Přesto bych ještě zůstal u věcí, které řadu lidí popudily. Uzavření obchodů jste například vyhlásili po páteční půlnoci od sobotní šesté hodiny ranní, přičemž ještě ve čtvrtek ráno premiér Babiš říkal, že se obchody zavírat nebudou. Proč jste to dělali ve tři ráno?

Nemohu odpovídat za některá vyjádření pana premiéra. To je otázka na něj. Přistoupili jsme k tomu, protože neustále vedeme debaty s odborníky a opatření vyhodnocujeme. Když to vypadalo, že bude nouzový stav, byl jsem večer u premiéra, dlouho jsme debatovali. Nedohodli jsme se, ale já už věděl, že ráno ten nouzový stav pravděpodobně bude.

Co se týká uzavírání obchodů, celé odpoledne jsem měl na vnitru odborníky, kteří mi modelovali situaci. V pátek večer mě přesvědčili, že jestli dopustíme, aby se v sobotu lidi nahrnuli do obchoďáků, můžeme to rovnou rozpustit a spadneme do Itálie. Volali jsme si s premiérem, pozdě večer jsme se shodli, že to je průšvih a hledali způsob, jak vyhlásit zákaz vstupu do obchoďáků. Z toho vznikla noční vláda.

První návrh byl udělán to od osmé hodiny ranní. Upozornil jsem ho, že pokud ráno v osm vláda vyhlásí zákaz vstupu do obchodů, budu tam muset na dvanáctou poslat pořádkové jednotky a ty obchoďáky vyklidit. A je jasné, že kdyby to bylo kvůli koronaviru, musely by tam ty pořádkové jednotky nastoupit v plynových maskách, aby se policisté chránili. Představa, že ve dvanáct vyklízejí pořádkové jednotky v maskách obchoďáky, to by ke klidu nepřispělo.

Tudíž jsme zvolili noční variantu, aby lidé do obchoďáků vůbec nešli. Jediný dotaz od pana premiéra byl, jestli to nebude chaos a stihneme to do rána. Vzal jsem s sebou lidi od hasičů a policie a oni mi garantovali, že to zvládnou. Nasadili jsme krajská operační střediska, hasiči přes noc obvolali 340 obchoďáků a řekli jim, že se ráno zavírá. Policie mi garantovala, že to ráno zvládne. A zvládli jsme to.

Následovalo noční vyhlášení karantény. Pár minut po půlnoci. Proč?

Tam se to zbytečně protáhlo. Měli jsme videokonferenci s největšími zaměstnavateli, diskutovali jsme, jak to udělat. Padl tam návrh, že by se to mělo udělat kolem deváté večer. Bohužel se diskuze na vládě protáhla. Ale to už je věc mimo mojí kontrolu.

Jde o zdraví a životy, ne o pokuty a sankce

Nezaskočily vás pak časté dotazy, zda teď policie nebude dělat nic jiného, než kontrolovat lidi, kam chodí? Od té doby třeba městští policisté zveřejnili, že lidé ty venku udávají, a žádali, ať se tak neděje.

Mě hlavně překvapilo, jak hlavní proud dotazů směřoval k tomu, jaké budou tresty. A co se stane, když to někdo udělá. Celá moje snaha je vysvětlit lidem, že přece nepotřebují sankce a nad sebou policajty. Že prostě musí pochopit, že jde o životy. A že ti, kterých se sleze 20 v parku a pijí pivo, mohou umřít, nebo mohou neúmyslně někoho zabít. A jestli toto na ty lidi neplatí, neplatí na ně už nic. I kdybychom jim vyhrožovali pětadvaceti lety v kriminále.

Proto jste po úterní vládě oznámili, že proti takovým přitvrdíte?

Že to prostě budeme důrazněji vysvětlovat. Ale také jsem na té tiskovce přece říkal, že si nedovedu představit, že to budeme rozhánět pendreky. Ti lidé by si měli uvědomit, že skončila sranda, že jde o život. A že ti, kteří říkali, že to je lehká chřipka, dnes jen koukají na 400 mrtvých denně v Itálii.

My samozřejmě děláme vše pro to, abychom do Itálie nesklouzli. První data, která mám, ukazují, že nejdeme italskou cestou. Zatím. Uspět ale můžeme pouze za situace, kdy to vezmou všichni vážně. Takže se snažíme na lidi apelovat.

Jak dlouho může tento výjimečná stav trvat? Řada lidí se obává, že by v něm mohla vláda držet zemi co nejdéle, aby si mohla počínat diktátorsky.

My nejsme blázni, abychom si užívali, že tady panuje nějaký výjimečný stav. Má to spoustu rizik, pokud by to trvalo déle, i psychologických. A tak dále. Prostě nikdo nechce držet zemi v nouzovém stavu. Na druhé straně pravda je, že odvolat ta opatření má smysl až v situaci, kdy se ukáže, že je epidemie na ústupu, respektive je šance ji vymýtit. Nemá smysl to odvolat tehdy, kdy nám bude přibývat případů a poroste promořenost populace. To bychom akorát spadli na italskou skluzavku.

Jak dlouho tedy? Šéf krizového štábu a epidemiolog Prymula v úterý mluvil o několika týdnech…

Myslím, že pan Prymula má vzácný dar říci lidem věci otevřeně, takže to tak asi bude.

Opatření šité na míru Babišovi? To je na hlavu

Mezi obchody, které jste nechali otevřené, na první pohled nelogicky působí květinářství. Novináři z webu Neovlivní.cz přišli se spekulací, že proto, že fond Hartenberg z Babišova svěřenského fondu loni koupil většinový podíl v síti květinářství Flamengo. Chtěl to po vás premiér?

Čelil jsem asi patnácti dotazům, jestli je to kvůli Babišovi. Už na to reaguji vztekle. Známe se, pane redaktore, léta. Víte proto, že nepoužívám přehnaná vyjádření. Ale z mého pohledu je toto největší nejen bezpečnostní riziko od druhé světové války. Přijde mi padlé na hlavu, jestli si někdo myslí, že vláda v takové situaci otevírá či zavírá květinářství kvůli tomu, aby na tom někdo vydělal. To jsou na hlavu padlé dotazy.

Milion chvilek pro demokracii zase přišel s tím, že Babiš nechal na jednání vlády prosadit návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, což by řešilo jeho problém se střetem zájmů. Návrh jste z jednání nakonec stáhli. Ale bylo to tak?

To je némlich to samé. Takže jsem preventivně navrhl, abychom to přerušili. My teď máme lidem vysvětlovat, co děláme, co je čeká a jak jim pomůžeme. A debatovat o tom, jestli ten zákon pomůže tomu či onomu je zcestné. Navíc, jestli si někdo myslí, že se do čtrnácti dnů sejde Sněmovna a začne projednávat zákony, tak taky spadl z Marsu. Takže je to zbytečné a jenom to budí vášně ve společnosti. Takže jsme to přerušili, pryč s tím a věnujme se tomu, co má teď největší smysl.

Velkým tématem jsou teď roušky, šátky, zkrátka ochrana úst. Budou povinné třeba pro řidiče, prodavačky či další profese?

Dělal jsem vše proto, abych lidi různými způsoby přesvědčil, že má smysl si před tu pusu a nos něco dát. Když ne roušku, aspoň šátek.

Vlna, která se vzedmula, zase ukazuje, že když je problém, umí Češi držet při sobě. Vzedmula se vlna šití roušek. Co se týče povinného nošení, tak můj názor je – a neříkám, že na vládě vyhraje – že by stát neměl lidem nařizovat něco, co neumí lidem zajistit. To znamená, že ve chvíli, kdy tu bude 30 milionů roušek a každý bude mít doma tři, umím si představit, že to můžeme lidem nařídit. Do té doby bych to neuměl obhájit. Ale nevylučuji, že se řekne, že nařizujeme roušky. Jsou případy, kde už to nařízeno je. Například některé dopravní prostředky, někteří dopravci, některé kraje už to nařídily.

Šéf skupiny PPF Petr Kellner o víkendu slíbil vládě zdravotnické vybavení z Číny v hodnotě 100 milionů korun. Kdy se sem ty věci dostanou?

Skupina PPF přišla s tím, že zaplatila 120 tun zdravotnického materiálu. Ten materiál je v Číně. A dostat dnes něco z Číny sem je logistická noční můra. Ministerstvo vnitra za poslední čtyři dny utratilo za zdravotnické pomůcky miliardu korun. Všechno to máme pod smlouvami zaplacené a uskladněné v Číně. Až budeme schopni postavit letecký most, věci přivezeme.

Kdy se to tedy může reálně dostat do Česka?

V první fázi jsme sem potřebovali dostat testery, koupili jsme 150 tisíc rychlotesterů, které umí zjistit nákazu za řádově desítky minut. Tím protestovanost obyvatelstva ohromně vzroste. Pro ty letěl vládní speciál, který přiletí ve středu ráno. Okamžitě se budou distribuovat.

Jako vnitru se nám jako prvním už v neděli podařilo koupit 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek. Pro ty se snažíme poslat sedm letadel Smart Wings, protože to je jediná přepravní kapacita, kterou tu máme. Bojujeme se spoustou komplikací, protože takový letecký most tu ještě nikdo nestavěl, ale snad by díky enormnímu nasazení ve středu ráno měly stroje odletět.

No a pak je potřeba sem dostat zbývající obrovský náklad. Tam je jedinou cestou přivézt to nákladním letadlem. Požádal jsem ministerstvo obrany, aby aktivovalo v rámci systému SALIS dopravce letadla An-124 Ruslan, což je ukrajinské letadlo, které uveze přes sto tun. Máme ho potvrzené s tím, že by měl do Česka přiletět 22. března. Ve chvíli, kdy přistane s nákladem, jsme z nejhoršího venku.

Jak to vše budete distribuovat mezi lidi?

Něco půjde přes ministerstvo zdravotnictví, to má distribuční systém na fakultní nemocnice plus záchranné služby. Zadal jsem hasičům, aby připravili komplexní systém distribuce do zbytku republiky. Spolupracuji s hejtmany. Jakmile to přistane, hasiči vše ve spolupráci s policií naloží, rozvezou na čtrnáct distribučních míst v krajích, kde už hejtmani zařídí rozdělení.

Hejtmanům jsem řekl, aby mi dali seznamy toho, co potřebují, aby jim to vystačilo na dva týdny. Když to dobře dopadne, měl by náklad přistát v neděli do večera, maximálně do pondělního rána. Do čtyřiadvaceti hodin by se to stoprocentně mělo distribuovat. Pak bude nejhorší za námi.

Velkým tématem na internetu je prezident Miloš Zeman. Nemyslíte, že by měl v tuto chvíli vystoupit s projevem před národ? Za druhé mě zajímá, jestli hrál při jednáních s Čínou nějakou roli, když se tak rád holedbá, jaké tam má výborné vztahy.

Vezmu to odzadu. Bez Miloše Zemana a jeho vztahů s Čínou by to nešlo. Respektive by to bylo mnohem komplikovanější. A některé věci či operace, které jsme dělali, by bez něho nebyly možné. Takže by se to nepovedlo, to říkám otevřeně. A ta druhá věc? Jsem přesvědčen, že Miloš Zeman je člověk, který přesně ví, kdy má vystoupit, a nechal bych to na něm.

Když jsme spolu dělali rozhovor před pár týdny, měl jste ještě místo prezidenta letět do Pekingu na summit zemí střední a východní Evropy. Tato dubnová akce byla zrušena. Nicméně, tehdy jsem se vás ptal, zda se bojíte koronaviru. Odpověděl jste, že v Pekingu k tomu snad nebude důvod. Nyní už se nákazy koronavirem bojíte? Přeci jen denně potkáváte řadu lidí…

Samozřejmě dělám vše proto, abych se chránil, dodržoval všechny doporučené postupy. Ale vyloučit to člověk nemůže a obavy jsou v každém z nás.

Je někdo z vašich blízkých třeba v karanténě?

Z mých blízkých ne.

Protože Andrej Babiš údajně rodinu v karanténě má…

Dceru. Ale to je proto, že se vrátila ze zahraničí (dcera Vivien studuje ve Španělsku – pozn. red.). Musí být v karanténě dva týdny.