Chystá se letecký most z Číny, ruslan s rouškami dosedne v Pardubicích

„Vypadá to nadějně! Žhavíme dráty a sháníme všechna povolení pro letecký most s Čínou,“ uvedla Armáda ČR na svém Facebooku. Letoun Ruslan by měl odstartovat ve čtvrtek v 11 hodin.



Pardubické letiště jako jediné potřebám velkokapacitních letadel vyhovuje. „Přistávají tu všechna velká letadla. Letoun Ruslan přistává jen tady,“ uvedla mluvčí Správy letiště Pardubice Iva Machová.

První dodávka materiálu by měla přiletět v sobotu dopoledne. „Přivezeme pro vás 2 miliony respirátorů N95, 5 milionů roušek, 80 000 ochranných brýlí, 120 000 ochranných obleků a 50 000 testů, celkem 134 palet a 106 337 kilogramů. Držte nám palce,“ dodala Armáda ČR.

Do Pardubic by měla směřovat i další letadla převážející z Číny zdravotnický materiál. Termíny přistání zatím nejsou známé.



Česko chce z Číny v příštích dnech dopravit především respirátory, roušky či ochranné obleky. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka by měl velkokapacitní ukrajinský letoun An-124 Ruslan, který si ČR najme, přepravit 30 milionů roušek.

Další zdravotnický materiál mají přepravit soukromá letadla. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v úterý podepsal příslušnou smlouvu se Smartwings a Czech Airlines.



Roušky, respirátory a další ochranný materiál v zemi nyní při koronavirové epidemii chybí. Nemají je nemocnice, ordinace, ani zařízení sociální péče.