Senát se kvůli epidemii koronaviru schází v omezeném složení

Program, který měl podle návrhu 29 bodů, bude zredukován zhruba na třetinu. Mimořádně přibude debata týkající se vyhlášení nouzového stavu, na kterou jsou do horní komory parlamentu pozváni premiér Andrej Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček i šéf Ústředního krizového státu, náměstek ministr zdravotnictví Roman Prymula.



Senátoři budou vybaveni rouškami a budou moci v sále sedět na svých sedadlech. Na rozdíl od předchozích zasedání nebudou se svými projevy chodit k hlavnímu řečništi, ale budou mluvit pomocí mikrofonů u svého místa, řekla ČTK tisková tajemnice horní komory Sue Nguyen. Respirátory dostanou senátní zaměstnanci, kteří budou chod schůze zajišťovat.



Senát, kde má převahu opozice, se schází proto, že má podle Ústavy České republiky jen měsíc na posouzení zákonů, jinak by automaticky platilo, že horní komora parlamentu souhlasí s tím, co schválili poslanci, a zákony by k podpisu rovnou mířily na Hrad k prezidentovi Miloši Zemanovi.