Vepřové maso prudce zdražuje. Světovým trhem cloumá africký mor v Číně

Čína v prvních měsících letošního roku utvrzovala svět v tom, že má nákazu prasat africkým morem pod kontrolou. V rozporu s tím jsou však zprávy některých světových i lokálních novin, ale také informace ze světového obchodu s masem.

Za zhruba půl roku od prvního výskytu nemoci až do poloviny března Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) zaznamenala v Číně 115 ohnisek nákazy nemocí, jež hubí domácí prasata. Epidemie obchází takřka všechny komerčně důležité regiony.

Nemá to samozřejmě podstatný vliv pouze na Čínu, odkud pochází polovina světové produkce prasat, ale na celosvětový byznys s tímto červeným masem. Analytici se obávají, že do konce roku může počet prasat v zemi klesnout kvůli moru o 13 procent na 374 milionů a objem vepřového masa o pět procent na 51,4 milionů tun.

Cena masa ve světě kvůli tomu stoupá, Česko přitom není výjimkou. Přestože s Čínou v podstatě neobchoduje, tuzemští obchodní partneři v čele se Španělskem, Německem a Dánskem nyní do Asie více exportují, což navyšuje ceny masa z dovozu.

„V posledních třech týdnech vzrostla cena jatečného masa v ČR kvůli situaci v Číně zhruba ze 36 na 41 korun. A může dál stoupat řekněme až ke 46 korunám. To se však těžko odhaduje,“ řekl iDNES.cz Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat.

Právě na nízkou cenu si chovatelé v ČR dlouhodobě stěžují, současný vývoj jim tak přichází vhod. Podle Stibala se díky tomu farmáři dostávají mírně nad nákladové ceny, které jsou mezi 39 a 40 korunami za kilogram.

Dražší maso na pultech?

„Zda se to promítlo do maloobchodních cen, zatím nevíme, předpokládám ale, že se tak stane,“ dodal Stibal. Vepřové je v Česku s odstupem nejžádanějším masem. Jeho cena je do velké míry závislá na dovozech, které pokrývají tuzemskou spotřebu z poloviny.

Český statistický úřad vydal 10. dubna informace o březnové inflaci. V těchto číslech se však zatím avizované zdražení masa neprojevilo.

Situace v českých chovech je nahnutá dlouhodobě. V posledních měsících se někteří chovatelé kvůli dlouhodobě nízkým cenám rozhodli zavřít. (více čtěte České prase na vymření. Kvůli dovozu ruší farmáři chovy)

Počty prasat se loni v České republice meziročně snížily o 1,6 procenta (24 tisíc) na 1,507 milionů kusů. Další chovy se rozhodly zavřít na začátku letošního roku.