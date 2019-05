První burger z masa vypěstovaného z buněk bude stát asi 50 dolarů

10:10 , aktualizováno 10:10

O umělém masu vypěstovaném v laboratorních podmínkách se mluví již dlouho. Do nedávné doby to byla ještě hudba vzdálené budoucnosti a při ceně 250 dolarů za porci nereálná pro náklady běžných spotřebitelů. Nyní ale odborníci z potravinářské branže odhadují, že by burger z umělého masa mohl být mnohem dostupnější.