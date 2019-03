Slovenská jatka posílala maso z nemocných krav do Česka

14:34

Až do ledna letošního roku nakupovala slovenská jatka Joko-JP Šaštín-Stráže nemocná zvířata, i když to není legální. Majitel jatek slovenským Hospodárskym novinám potvrdil, že většina produkce jatek míří i v současnosti do České republiky.