Z trumfu černý Petr. Ikea přemýšlí, čím nahradit masové kuličky

„Myslím, že masové kuličky nikdy nezavrhneme, je to ikonický produkt. Spíše se snažíme o rozšíření této řady a naší nabídky,“ uvádí Caroline Reidová, která má v Ikee na starosti vývoj udržitelnosti a nedávno navštívila pražské pobočky.

Ikea usiluje o to, aby za kuličkami všichni neviděli jen ty masové (z hovězího a vepřového), ale i třeba zeleninové nebo lososové, které začala nedávno nabízet. Podobně je tomu s párkem v rohlíku, který v Česku známe už od 80. let. Loni v srpnu začala Ikea nabízet jeho vegetariánskou verzi.

Podle manažera pro udržitelnost pro střední Evropu Romana Bojka se už prodeje nemasových hot dogů vyšplhaly na zhruba dvacet tisíc kusů měsíčně, což dělá patnáct procent prodejů klasické verze. Podobně je to u zeleninových kuliček, kde je to dnes 16 procent, zatímco loni šlo jen o desetinu celkově prodaného množství.

„Je to o tom, udělat jídlo dostupné a chutné. Nechceme říkat – musíte být vegetariáni. Ale chceme nabídnout více možností, inspirovat zákazníky, aby jedli zdravěji, a to pak bude mít vliv i na planetu,“ vysvětluje jejich strategii Caroline Reidová.

Důvod, proč se i položky na jídelním lístku dostávají do hledáčku řetězce, je ten, že právě produkce masa podle řady studií životní prostředí velmi zatěžuje. Nedávno vznikla na toto téma studie i na Vysoké škole chemicko-technologické, která došla k závěru, že Češi v průměru nejvíce zatěžují životní prostředí velkou spotřebou vepřového masa (u nás je oblíbenější než jinde, kde bývá oblíbenějším masem hovězí) a energií. Podle autorů studie tak každý může přispět ke zlepšení tím, že bude jíst maso třeba jen dvakrát týdně.

Konec pytlů i plastových brček

Stejně jako ostatní velcí hráči na trhu se Ikea angažuje v oblasti plastů. Tam už přitom nejde ani tak o dobrovolnou snahu, jako o včasnou reakci na to, co stejně bude zakázáno nebo omezeno. EU už schválila seznam jednorázových plastů, které budou zakázány, ale státy na přípravu legislativy mají dva roky. Na indexu budou brčka, tyčinky do uší, plastové příbory, tácky. A u dalších výrobků je třeba omezovat spotřebu.

Ikea se zavázala vyloučit jednorázové plasty už do ledna příštího roku s tím, že postupuje různě rychle i podle toho, jak je obtížné najít vhodnou náhradu. Například plastová brčka Ikea nahrazuje papírovou alternativou nyní od dubna. Na otázku, zda je papírové brčko vyhovující, vzhledem k tomu, že po chvilce pití se rozměkne, šéfka přes udržitelnost odpovídá: „Papírové brčko možná začne být po chvíli trochu rozmáčené, ale neočekáváme, že by ho zákazníci používali vícekrát. Plastové brčko se sice ve vodě nerozpouští, ale také v ní zůstává roky.“

Nicméně dodává, že pravděpodobně to nebude nejlepší alternativa, třeba i kvůli tomu, že v papírovém brčku je dost lepidla, takže vývoj a hledání brčka bez jakýchkoli polymerů dál pokračuje.

Někdy je však hledání alternativ ještě těžší než u zmíněných brček, i když podle Reidové nelze říci, že by něco vůbec nemělo alternativní bezplastovou variantu. „Jsme nízkonákladová společnost, hledáme řešení pro hodně lidí, takže u některých řešení existuje třeba alternativa, ale za opravdu vysokou cenu,“ vysvětluje s tím, že to řetězec nechce.

Jako příklad uvádí plastové pytle na odpad, i když zrovna ty mezi výrobky zakázané Evropskou unií nepatří. „Tady zřejmě nenajdeme řešení, takže je přestaneme prodávat,“ říká. Doufá, že v hledání řešení budou pokračovat ostatní.

Další z cest, kterou se Ikea stejně jako řada ostatních vydává, je soustředění se nejen na rychlý prodej, používání výrobku po nějakou dobu a poté jeho likvidaci a nákup nového, ale i na to, jak životnost výrobku prodloužit nebo jak umožnit jeho další používání. V této oblasti sice žádné cíle stanoveny nejsou, ale přibývá lidí, kterým není po chuti jen rychlá spotřeba produkující nový a nový odpad.

Náhradní prkna

Slabinou Ikey v tomto směru bylo, že pokud se někomu daný výrobek rozbil, například prkýnka z roštu u pohovky, sehnat přesně takové byl velký kumšt. Na internetu sice funguje řada výrobců, kteří vytvářejí jakýsi šedý trh k Ikea výrobkům, ale sehnat přesně ten správný kus nebylo vůbec jednoduché.

V poslední době se snaží vyjít takové poptávce vstříc i sám švédský prodejce. „Ano, je možné sehnat náhradní díly, pokud jde třeba o šroubky a různé malé části, konkrétně v části obchodu Zlevněný koutek,“ uvádí Bojko s tím, že tam mají k dispozici knihovnu náhradních dílů. „Do budoucna přemýšlíme o tom, jak tuto knihovnu digitalizovat a potenciálně ji otevřít zákazníkům, aby si mohli díl objednat. To dnes nejde,“ dodává Bojko.