Čeká se balíková smršť. Po 18. prosinci už doručení do Vánoc není jisté

Zboží z e-shopů můžete objednat klidně 20. prosince, kdo ale nechce hrát ruletu o to, zda u svých blízkých uvidí při rozbalování dárků radost nebo zklamání, měl by dárky „odkliknout“ nejpozději v polovině prosince.

Asi s nejčasnějším termínem pracuje společnost PPL. Ta jako deadline (pozor, vždy jde o doporučení, nikoliv o garanci dodání) určila už 16. prosince.

„Pokud se stane, že balík nedorazí do 23. 12., příjemce jej může očekávat nejdříve 30. 12. Na 27. 12. je totiž letos stanoveno provozní volno,“ uvedl ředitel PPL CZ & DHL Parcel Slovensko Petr Horák.

Jako zdaleka nejhorší den pro objednávky u PPL byl loni 19. prosinec, kdy se sešlo přes 202 tisíc zásilek. Letos to podle odhadu firmy bude 17. a 18. prosinec.

Podle Asociace pro elektronickou komerci jsou e-shopy i dopravci na Vánoce dobře připraveni, ale přesto doporučuje objednávat do 18. prosince. Celý internetový trh roste v předvánočním období dvouciferně nejen vůči zbytku roku, ale i v porovnání s loňskem. Dopravci to pouze potvrzují.

Dodání může zdržet i e-shop

Do 18. prosince doporučují objednat také další dva velcí přepravci balíků, DPD a Geis. Tak snadné to ale zase není. Podle nich totiž není rozhodující termín objednávky, ale datum, kdy je e-shop schopen balík předat k přepravě dopravci. To může být individuální. Zákazník by si proto měl termín pohlídat v konkrétním e-shopu. Pokud je zboží skladem, může být obchod schopen ho předat k dopravě hned, ale také nemusí.

„Doporučujeme lidem, ať si naplánují objednávku tak, aby nám e-shop předal zboží ze svého skladu nejpozději do 17. nebo 18. prosince. E-shopy většinou uvádějí, zda je zboží skladem. Ve zbytku roku to bývá tak, že pokud je věc skladem, je obchod schopen zboží předat týž den, jenomže to v předvánoční špičce nemusí platit,“ řekl iDNES.cz jednatel firmy Geis Daniel Knaisl. Spotřebitelům tak zbývá si tento detail ověřit u konkrétního internetového prodejce, například ve smluvních podmínkách. „Ne vždy se k tomu klient jednoduše dostane,“ dodává Knaisl.



Každý e-shop může mít podmínky jiné. Třeba Alza.cz si na předání zboží externímu dopravci fakticky rezervovala jeden den a doporučuje tak objednat zboží nejpozději 17. prosince. Informaci, v jakém stavu je zásilka včetně termínu předání dopravci, uvádí v objednávce. V polovině prosince na webu vyvěsí upozornění, do kdy garantuje dopravu. Vedle toho láká na garanci doručení vlastní dopravou AlzaExpress až do 22. 12.

Den 18. prosince jako deadline doporučuje také dopravce DPD. Důvodem, proč si dopravci podobné termíny stanovují, je obří nárůst balíků v krátkém čase. Například DPD hlásí oproti běžným dnům roku počet objednávek vyšší o 60 procent a v porovnání s loňskem o 15 až 20 procent.

Boj o lidi ve špičce

Lidí je však kvůli nízké nezaměstnanosti málo a mzdy stále silně rostou. To někdy vede k dalším nestandardním opatřením. „Od poloviny listopadu do Vánoc jsme také stanovili sezonní přirážku 5 korun na balík. To proto, abychom pokryli mimořádné náklady v souvislosti s nábory lidí,“ popsal ředitel DPD Miloš Malaník.

Jiné nestandardní opatření zavedl Geis, který od listopadu nepřibírá nové zákazníky, aby zachoval stejnou kvalitu doručování. „Na sezonu jsme se připravovali už od léta, teď nebojujeme s žádnou krizí. Ale nebudeme si nalhávat, že těsně před Vánocemi bude potřeba každá ruka a budeme jako tradičně o kapacity na trhu bojovat. Není jich dostatek,“ líčí Knaisl.

Česká pošta doporučený termín pro objednávky stanoví na začátku měsíce, loni operovala s datem 18. prosince. „Špička začala na přelomu září a října, ale největší objemy čekáme v polovině prosince,“ řekl mluvčí Matyáš Vitík.

Pokud se chtějí lidé rychleji dostat k zásilkám, radí jim firmy, aby využívali služeb doručení do výdejen, kterých jsou v součtu v celé České republice už tisíce.