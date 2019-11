Nakup teď, zaplať až v lednu. Vánoční nákupy s odloženou platbou

, aktualizováno

Vánoce se blíží a firmy hledají cesty, jak lidi přimět co nejvíce utrácet. Jedním z letošních lákadel v největších tuzemských e-shopech je odložená platba. Zjednodušeně řečeno, služba umožňuje nakoupit před Vánocemi a bez jakéhokoliv navýšení zaplatit až začátkem ledna. Pokud to však zákazník ve stanoveném termínu nestihne, vyjde ho to draho.