Globus naděluje „hodinu ticha“, v nákupní špičce Rolničky neuslyšíte

Hypermarket Globus proto zavádí na advent takzvanou hodinu ticha a v době nákupní špičky vypne v prodejnách veškerou hudbu.

„Hodina ticha je pozdravem pro zákazníky, kteří chtějí přípravu na vánoční svátky absolvovat ve větším klidu,“ říká mluvčí řetězce Rita Gabrielová a dodává, že jde i o „benefit pro kolegy na hypermarketech, kteří během své práce a vánoční nákupní špičky slyší hudbu celý den.“



Reproduktory na prodejnách se odmlčí každý den do 23. prosince v době od šesti do sedmi hodin večer. Nejde o novinku, Globus ji zavede už potřetí.

Z průzkumů řetězce, který se vyptával tisícovky respondentů, vyplývá, že výraznější hudba vadí při nákupu třetině lidí. Anketa z roku 2017 zjistila, že většina zákazníků hodinu bez hudby vítá.

Fakt, že vánoční písničky slyší zákazníci v supermarketech i jiných obchodech dlouho před Štědrým dnem, není náhoda. Podle průzkumu Washingtonské státní univerzity z roku 2003, mohou při správném dávkování vánoční hitovky navodit tu správnou atmosféru nákupní horečky. Kupující pak dostane pocit, že musí co nejrychleji nakoupit dárky pod stromeček.

Tři oříšky pro pokladní

Podle britské psycholožky Lindy Blairové ovšem mohou mít stále se opakující vánoční písničky špatný vliv na zdraví zaměstnanců. „Zaměstnanci obchodů často spotřebují veškerou svou energii na to, aby neslyšeli to, co slyší stále dokola,“ uvedla minulý rok v rozhovoru pro SkyNews.

Neznamená to ale, že by si zaměstnanci hitovky nemohli užít. Šéfredaktor Rádia PENNY Live Tomáš Vyšohlíd například uvádí, že v ranní relaci, kdy hrají písničky na přání zaměstnanců, jsou vánoční hity oblíbené.



„Mohou vybírat z těch, které máme na našem webu. Nejoblíbenější jsou teď například české Kdepak ty ptáčku hnízdo máš nebo Tři oříšky. Z těch zahraničních je to samozřejmě Last Christmas a All I Want for Christmas Is You,“ říká Vyšohlíd, „musím říct, že i u zaměstnanců jsou ty vánoční hity dost populární a často si je vybírají.“

