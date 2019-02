Rádio Penny hraje hudbu, aby lidé víc nakupovali. Tajně i pro zaměstnance

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Rádio Penny live sídlí v činžovním domě ve čtvrti Meidling. Spolu s ním odtamtud vysílá dalších 27 stanic, převážně také do obchodů různě po Evropě.

Šéfredaktor stanice Tomáš Vyšohlíd se předtím živil jako moderátor Českého rozhlasu, hlasatel zpráv na Impulsu, tiskový mluvčí poslanecké sněmovny či moderátor pořadu Témata týdne na TV Barrandov.

„Náš český tým má spolu se mnou deset lidí. Máme tu tedy devět moderátorů, redaktorů a hlasatelů zpráv. Všichni jsou totiž schopni dělat všechno. Máme jak moderátory z velkých stanic, například z rádia Impuls, tak vyhledáváme nové talenty. Všichni, až na jednoho, jsme se do Vídně přestěhovali,“ říká Vyšohlíd.

Kromě českého týmu sedí v domě i rakouský, německý, italský či rumunský. Každý má přidělené studio, odkud vysílá.

Rádio Penny live vysílá živě každý den od 5:30 do 21 hodin, přičemž od 5:30 do 7:00 slyší vysílání jen zaměstnanci na prodejnách. „Každý den pro ně připravujeme ranní show. Snažíme se je zabavit, probudit, nastartovat na celý den, zlepšit jim náladu. Zároveň tam sdělujeme i interní informace. Máme větší jistotu, že se je dozví, než kdybychom je napsali například do firemního časopisu,“ popisuje šéfredaktor.

Součástí „utajeného“ ranního vysílání měla být jednou i žádost o ruku. „My totiž ráno vyřizujeme vzkazy a různé žádosti. Zaměstnanci si přejí k narozeninám, výročím a podobně. A jednou nám napsal zaměstnanec, že by chtěl skrze naše vysílání požádat o ruku svou přítelkyni, která pracuje na jiné filiálce. My jsme všechno připravili, ale v ten den jsme se nemohli ani jednomu z nich dovolat. Druhý den nám pán do telefonu plačky řekl, že se rozešli,“ vzpomíná Tomáš Vyšohlíd.

Od 7 do 21 hodin už vysílání slyší i zákazníci. Kromě zpráv, počasí a tipů na vaření se z něj dozvídají hlavně aktuální slevy z letáku.

Podle Vyšohlída je práce v tomto rádiu náročnější než v klasických komerčních. „Je to mnohem víc o přípravě. Na komerční stanici si můžete občas pustit mikrofon a udělat vstup takzvaně z patra. Když víte, že jste zábavný, tak jste schopen takový vstup udělat. My klademe větší důraz na přípravu. Musíme totiž zaujmout lidi při nakupování, tedy při další činnosti, kterou v tu chvíli dělají. V tom je to náročnější,“ myslí si.

Vysílat smějí jen pohodovou hudbu

Samozřejmě největší část vysílání tvoří hudba. Její výběr a řazení ve vysílání má na starosti hudební redakce. V ní sedí několik lidí, přičemž každý je specialistou na jednotlivé země. Hudbu do vysílání Rádia Penny live vybírá Slovák Marian Paukov.

„Momentálně máme v archivu 3000 písniček, které rotují v našem vysílání. Spolupracujeme se všemi velkými vydavatelstvími v České republice, takže jsme schopni přinášet hudební novinky. Snažíme se být i první mezi rádii,“ říká Paukov.

Archiv se třemi tisíci písniček je nezvykle velký. „Je to pětkrát až šestkrát víc, než komerční rádia běžně mají. My díky tomu nemusíme písničky opakovat tak často. To je velmi důležité hlavně pro zaměstnance, kteří vysílání slyší celý den a mohly by se jim rychle ohrát,“ říká vedoucí hudebních redakcí Claudia Schlifni.

Samozřejmě ale některé hrají mnohem častěji než jiné, pokud to jsou aktuální hity. Nejčastěji nyní zní píseň Za 100 let složená ke 100. výročí od vzniku republiky. Stejně tak pokud vydá novinku Karel Gott, hned se ve vysílání objeví.

Ovšem ne všechny písně mají šanci z tohoto rádia zaznít. Pečlivě vybírají takové, které v zákazníkovi vyvolají pocit pohody, tím mu zpříjemní nakupování, a on si toho pak dá do košíku třeba ještě víc. Když k tomu navíc z reproduktorů neustále slyší, co mají v akci, jeví se to jako geniální tah. Naopak „agresivní“ písně by mohly zákazníka odradit.

„Určitě u nás nikdy neuslyšíte hudbu, která je nepříjemná, nebo má zvuky, které jsou na poslech nepříjemné. Například Let me entertain you od Robbieho Williamse nebo Natural od Imagine Dragons by se v životě v našem vysílání neobjevily, ač to jsou obrovské hity a víme, že lidi je mají rádi,“ odhaluje Vyšohlíd.

Naopak Sladké mámení od Heleny Vondráčkové, Zima od Hany Zagorové či Photograph od Eda Sheerana jsou prý ty pravé. Obvykle tvoří česká a slovenská tvorba 40 procent vysílání, před Vánoci je to ale i více než polovina.

Denně slyší vysílání Rádia Penny live v obchodech více než 400 tisíc lidí, týdně zasáhne přes 3 miliony posluchačů.