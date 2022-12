Česká firma vyvinula trojtest. Funguje na chřipku, covid i RS virus

Přesně před rokem se Českem prohnala vlna respiračního syncytiálního viru, neboli takzvaného RS viru. Onemocnění, které postihuje hlavně děti, způsobilo, že ordinace pediatrů praskaly ve švech. Infekce, která se šíří kapénkami způsobuje potíže s dýcháním. Některé z nemocných dětí tak loni končily na kyslíku.

Vlna onemocnění byla tak trochu zastíněna doznívajícím pandemií covidu-19 a o epidemii RSV se začalo hovořit až několik měsíců po jejím skončení. Napříště by v boji s touto nemocí mohl pomoci nový PCR test vyvinutý českou biotechnologickou firmou Diana Biotechnologies, který představila tento týden. Ten umí ze slin zjistit hned několik onemocnění, kromě covidu, chřipku a právě i RS virus (RSV).

„V této kombinaci nemocí, tedy jeden test na covid, chřipku a RSV nejsme ve světě unikátní. To, v čem ale unikátní jsme, je, že tyto nemoci umíme otestovat testem ze slin,“ říká vědecký ředitel a šéf společnosti Václav Navrátil.

Přírůstek nakažených s covid-19 za poslední týden

Diana Biotechnologies, která vznikla ze studentského start-upu při Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR, totiž patří mezi první, kdo s PCR testy ze slin v průběhu pandemie přišel.

Kromě toho, že jsou daleko příjemnější, než je klasický výtěr z nosohltanu, nabízejí jednu ohromnou výhodu – pro odběr vzorku není potřeba speciálně vyškolený personál. Odběr ze slin si může udělat každý v domácím prostředí.

„Předpokládáme, že teď to bude obzvlášť potřeba. Po dvou letech covidových opatření a nošení respirátorů se dá očekávat silnější vlna respiračních onemocnění. Je vysoce pravděpodobné, že nastane souběh epidemií chřipky a RSV ohrožující hlavně děti. Covidové onemocnění je sice teď méně závažné, ale nevíme, jak se bude vyvíjet do budoucna,“ vysvětluje Navrátil. Podle něj zjištění konkrétní choroby, a včasné podání antivirotik, je klíčové pro léčbu a zmírnění průběhu.

Třeba u covidu je to lék paxlovid, který je od září k dispozici českým pacientům ve formě tablet. Včasně podanými antivirotiky je možné zmírnit průběh i u chřipky, která pro zdravé jedince může znamenat jen týden či dva pracovní neschopnosti, ale pro rizikové skupiny, jako jsou třeba senioři, se jedná o život ohrožující chorobu.

„Testy teď primárně dodáváme do diagnostických laboratoří. Takže když vás pošle lékař na test do laboratoře, je možné, že na něj narazíte,“ přibližuje ředitel diagnostické laboratoře Diana Martin Dienstbier.

Firma má ovšem cíl dostat laboratorní testy přímo k jednotlivým pacientům domů, podobně, jak to funguje v zahraničí. Služba na principu direct to consumer (přímo ke spotřebiteli) bude nejdříve fungovat v Praze, příští rok se pak bude testovat v některém z dalších českých regionů, aby mohla být rozšířena po celém Česku.

„Za tímto účelem jsme vyvinuli aplikaci guardiana.cz, která umožňuje registraci uživatele a následně i jednotlivých vzorků a objednání svozu do laboratoře,“ dodává Dienstbier.

Zjednodušeně by to mělo fungovat tak, že po zaregistrování v mobilní aplikaci půjde test objednat a zaplatit online, načež přímo k pacientovi dorazí kurýr s testovací sadou. Po provedení samoodběru kurýr vzorek odveze do laboratoře, kde dojde k vyhodnocení.

Výsledky testu by měly být v ideálním případě dostupné s oficiálním certifikátem ještě tentýž den. Společnost Diana Biotechnologies je v současnosti největší český výrobce PCR testů. Za loňský rok vykázala tržby přes 900 milionů korun a zisk 580 milionů korun.