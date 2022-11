Odborníci v kraji čekají, co předvede chřipka. Nejspíš zasáhne hlavně děti

„Lidé už ale chřipku mít mohou, protože se nevyšetřuje úplně všem, jen lidem, kteří musí být hospitalizováni,“ přiblížila ředitelka krajských hygieniků Lenka Šimůnková.

Epidemie chřipky přichází pravidelně na začátku roku, ale například v Německu čísla nemocných stoupají už od 1. října, což je podle Institutu Roberta Kocha nezvykle brzy.

Německo eviduje už 8 330 nemocných a zhruba 14 procent pacientů muselo být hospitalizováno. Nedaleká spolková země Sasko hlásí 416 nemocných, nejvíce případů je evidováno ve skupině od 25 do 49 let.

Rychlejší nástup chřipky v Ústeckém kraji oproti minulosti je možný i podle Šimůnkové. „Virus chřipky je tu celý rok, mohou být případy i v létě, ale jsou ojedinělé. Nevíme však, zda bude chřipka horší než v předcovidových letech. Rozhodně je více malých vnímavých dětí, které se za poslední dva roky narodily a ještě se s chřipkou nesetkaly, takže lze předpokládat, že bude hlavně v dětské populaci,“ konstatovala Šimůnková.

Odborníci na infekční onemocnění nejprve sledují chřipku na jižní polokouli a poté odvozují, jak by mohla tato nemoc vypadat na severní polokouli. Určité vodítko může poskytnout Austrálie, která si letos prošla nejhorší chřipkovou epidemií za posledních deset let.

„Byl zde vysoký výskyt chřipky typu A a postihovala zejména předškolní děti a dospívající. Opravdu tam výskyt byl nejvyšší za poslední dekádu,“ řekl primář infekčního oddělení v ústecké nemocnici a předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý s tím, že pozitivní je podle něj to, že kmeny viru chřipky, které se vyskytovaly na jižní polokouli, jsou nyní v očkovací látce proti chřipce, a měla by tak dobře fungovat.

Dlouhý však zároveň upozorňuje na to, že kromě Saska přicházejí docela alarmující zprávy i ze Spojených států.

„Tam se nyní potkávají dvě epidemie. Jednak je to chřipka u dospělých, jednak epidemie respiračního syncytiálního viru, tedy RSV infekcí, u malých dětí. To je infekce, kterou běžně známe i v Česku. Zaregistrovali jsme ji již loni, kdy bylo poměrně dost případů kombinované infekce RSV a covidu u malých dětí. Právě RSV dokáže způsobovat podstatně těžší dýchací potíže u malých dětí, které mají malé průdušky a průdušinky. To pro ně znamená mnohem obtížnější situaci při dýchání,“ přiblížil Dlouhý.

Příchod chřipky do Česka je podle Dlouhého více méně jasný. Nechtěl však spekulovat, jak závažná bude a kolik nemocných postihne. „Ale určitě platí to, že rizikoví pacienti, to znamená senioři a lidé, kteří mají přidružená onemocnění, by se měli očkovat proti chřipce, nejen proti covidu, protože je to může zrovna tak postihnout jako covid,“ upozornil Dlouhý.

Na bezpečné očkování proti chřipce je podle Dlouhého čas určitě v listopadu a možná i v části prosince. „Lidé se mohou očkovat současně jak proti covidu, tak proti chřipce, pokud si chtějí ušetřit cestu. Nebo očkování rozložit 14 dní od sebe,“ dodal Dlouhý.