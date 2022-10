Lékaři očkují děti proti chřipce bez injekce. Vakcínu jim stříknou do nosu

K očkování proti chřipce motivuje i ministerstvo zdravotnictví. Resort nedávno na tiskové konferenci upozornil, že chřipce podlehne asi 1 500 Čechů za rok, v letech horší epidemie až 5 tisíc. Očkuje se však pouze třetina lidí ve srovnání se západní Evropou.

Česká lékárnická komora (ČLnK) si dokonce nechala vypracovat od agentury Median průzkum, jak lidé k očkování přistupují. Z výsledků vyplynulo, že dvě třetiny lidí se domnívají, že chřipka je pouhá „rýmička“.

Proti chřipce by se však neměli očkovat jen dospělí či chronicky nemocní, ale také děti. „Chřipka může probíhat jako běžné virové onemocnění, ale je záludná v tom, že může způsobit i řadu komplikací. Ty spočívají například v zánětu středního ucha či zánětu plic,“ varovala pediatrička Taušová.

Podle lékařky obecně v České republice je otázka chřipkového onemocnění a ochrany proti němu u rodičů ne příliš frekventovaná. „V minulosti se asi nikdy neklonili k tomu, aby masivně nechávali očkovat děti. Nicméně situace se mění,“ uvedla dále pediatrička.

Nikdo nemá rád injekci

Ta má za to, že se mění v tom smyslu, že chřipka loni vlastně vůbec nebyla. „Takže se obáváme, že chřipková sezona 2022 a 2023 bude odlišná od těch, na které jsme byli zvyklí. I v těch letech, kdy chřipky bylo velmi málo, bylo v Česku asi 500 dětí hospitalizovaných pro tuto nemoc nebo komplikace z ní vycházející,“ vysvětlila s tím, že letos se jedná skutečně o aktuálnější téma než kdy jindy.

Právě děti mnohdy chřipku či jiné virové onemocnění roznáší, a to ještě před prvními příznaky. „U mnoha virových onemocnění, obzvlášť u dětí, je to tak, že než mají první příznaky, například vysokou horečku, kašel nebo třesavku, tak už ten virus roznáší. U dětí je přenos jednodušší - nemají ještě nosní hygienu, neumí pořádně smrkat a jsou v kolektivech,“ uvedla dále pediatrička.

Právě Taušová nyní „očkuje“ děti metodou, která spočívá v aplikaci vakcíny do nosních dírek. „Děti, ani nikdo z nás, nemá rád injekci. Aplikuje se velmi jednoduše. Jelikož to není nepříjemné, tak není na to pacienta nutné nějak připravovat. Není potřeba ho přemlouvat nebo uklidňovat,“ vysvětlila lékařka s tím, že vlastně jenom rodičům ukáže, jak celá vakcinace probíhá.

„Máme i takový zkušební aplikátor, takže já jim ukážu i jak to bude probíhat. Ještě jsem nezažila, že by si nějaké dítě stěžovalo, že to bylo nepříjemné,“ doplnila.

Nějaká voda mi stříkla do nosu

Současně však zdůraznila, že podaná vakcína touto formou je stejně účinná jako injekční stříkačkou. „Studie ukázaly, že proti všem skupinám virů, které jsou obsaženy v injekčních vakcínách, tak i proti těmto skupinám virů je efektivita velmi podobná,“ řekla pediatrička a současně dodala, že ideální doba na očkování proti chřipce je od poloviny až do konce října.

Vakcínu do nosu mají již za sebou i sestry Adéla a Ema Vindemanovy. „Jenom jsem cítila, že mi nějaká voda stříkla do nosu. Nevadilo mi to. Trochu se bojím jehly,“ sdělila své pocity Adéla. Její sestra potvrdila, že tato metoda je lepší než injekce.

„Pro děti je to bezbolestné a mám z toho dobrý pocit, že se vakcína dostane do sliznice, kudy vstupují všechny ty viry a chřipková onemocnění. Přijde mi to jako výborná forma podání. Celou minulou sezonu byly obě moje dcery zdravé a nebyly vůbec nemocné,“ dodala matka dítek Jitka Vindeman.