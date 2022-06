Nejčastější dovolenkové onemocnění je průjem. Rady, jak ho správně léčit

V létě jsou lidé průjmovým onemocněním vystaveni nejvíc. Mohou za to vyšší teploty, které nahrávají množení bakterií nejenom ve vodě, ale i v potravinách. Poradíme vám, co dělat, aby se vám letos průjmová onemocnění vyhnula, ale i to, jak je v případě potřeby léčit.