Ať dvacet procent ceny zrušených zájezdů platí klienti, říká Jan Papež

Jak se mění práva klientů českých cestovních kanceláří od 1. září?

Pokud cestovní kancelář zruší zájezd, mají opět právo na vrácení peněz do čtrnácti dnů od data zrušení.



Za zrušené zájezdy s termíny odjezdů mezi 20. únorem a 31. srpnem mohly cestovky vydávat vouchery namísto vracení peněz. Nemohly to uplatňovat třeba vůči seniorům. Tento způsob ochrany končí. Co to pro cestovní kanceláře znamená?

Vstupujeme do nového režimu. V tuto chvíli už je platný občanský zákoník jako v době před obdobím koronaviru. Teď je to o vyjednávání mezi cestovní kanceláří a klientem. Ministerstvo pro místní rozvoj klientům cestovních kanceláří nově doporučuje, aby byli i nadále vstřícní a přijímali vouchery, které jim cestovní kancelář nabídne v případě, pokud nejsou ochotni změnit termín. Bavíme se o případech zrušených zájezdů z důvodů, které nastaly třeba ve Velké Británii nebo v Maďarsku a které cestovní kanceláře děsí.

Koncem minulého týdne požádala pátá největší cestovní kancelář FIRO-tour o moratorium a soud ji vyhověl. Věřitelé na ni tři měsíce nemohou a nehrozí jí insolvenční řízení. Bude těchto případů přibývat?

Je to možné, protože doba je pro cestovní kanceláře velmi tvrdá. Na rozdíl od Německa či Francie, kde získaly firmy v cestovním ruchu přímou finanční pomoc, my jsme od státu nedostali žádnou. Pomáhala i vláda v Polsku, když vykupovala vouchery od cestovních kanceláří. My jsme jako jedni z mála nedostali nic, což je pro některé touroperátory komplikace. Trvá to už příliš dlouho a nemáme optimistickou vizi ani na další měsíce.

Jaká je šance pro firmy v cestovním ruchu získat provozní úvěrování u českých bank?

Ti, kteří o půjčky u bank žádali, v 99 procentech případů neuspěli, protože pro banky je tento obor velmi rizikový. Zbývala možnost žádat o pomoc v programu Antivirus a o slevu na nájmech, pokud se s pronajímatelem dohodli na 30procentní slevě. O to mohli žádat všichni podnikatelé nehledě na to, jak je jejich obor postižen koronavirem. Cestovní kanceláře, agentury a průvodci jsou tím absolutně nejpostiženějším oborem, protože nemáme co prodávat. A pokud ano, mění se rychle podmínky za pochodu. Tak jako v případě zájezdů do Slovinska nebo Maďarska, kdy se složitě na poslední chvíli dojednávají nové služby.

Využíváte programu na udržení zaměstnanosti a slev z nájmů?

Antivirus kanceláře využívají docela úspěšně. Z hlediska nájmů to vždy záleží na postoji pronajímatele. Nejsou to však jediné náklady, které firmy v oboru zatěžují. Platí rezervační systémy, neustále dokola se věnují klientům, kterým se posunul termín dovolené, a to dokonce několikrát. Je kolem toho hodně práce, která se musí zaplatit. V případě, že zaměstnanci cestovních kanceláří takto pracují, nemohou zároveň čerpat pomoc z programu Antivirus.

Měl by klient cestovní kanceláře nést větší riziko, že přijde o své peníze za zakoupený zájezd?

Myslíme si, že by klienti měli nést spoluúčast alespoň ve výši 20 procent. Bylo by to spravedlivé, protože cestovní kanceláře pro něj odvedly mnohem více práce. Taková spoluúčast by podle mě byla férová.

Vážně myslíte, že by si někdo koupil zájezd s vidinou, že o pětinu ceny může přijít?

Nemluvím o nákupu budoucích zájezdů, ale o minulosti. Do budoucna se často mění i podmínky leteckých společností i hoteliérů a všichni se musí přizpůsobovat nové době. Zátěž cestovní kanceláře do budoucna může být o něco nižší než v minulosti.

Jsou prodeje tak špatné, že v podstatě cestovky žijí z rezerv a hrají hru o přežití, ve které jde o to, kdo má pod polštářem víc peněz?

Dalo by se to tak říct. Tržby jsou u některých kanceláří 30 procent běžného roku, ale u jiných třeba jen deset procent a u specializovaných kanceláří ještě méně. Pokud se orientujete na exotiku a země jsou zavřené, nemáte co prodávat. Změna produktu není nic jednoduchého.

Paní ministryně si představovala, že všechny cestovní kanceláře začnou prodávat pobyty v České republice, ale zapomněla na to, že vláda dala hoteliérům 10 procent DPH, ale my odvádíme 21 procent. Stejně tak vouchery do lázní stát poskytuje napřímo a cestovní kanceláře je nemohou použít, protože je lázně neakceptují. Přechod na domácí cestovní ruch je nemožný.

Sezona už dobíhá, kam je možné vycestovat?

Pořád bez testů můžete do Chorvatska, Bulharska, do Řecka a na Kanárské ostrovy, které tak trochu zachraňují sezonu. Lidé zapomínají na Itálii, zdá se uzavřená, ale je otevřená a vracejí se spokojení klienti.

Před Chorvatskem, tedy přesněji řečeno před oblastí kolem Splitu, ale varovalo ministerstvo zdravotnictví...

Ano, to jsou regionální věci, do Chorvatska dál můžete. Samozřejmě tyto zprávy ovlivňují poptávku o celou zemi. Vadí mně, jak média informují o covidu, zprávy začínají součtem nakažených a v titulcích chtějí šokovat, jako třeba zprávy o rekordech covidu v Indii. V lidech to vyvolává strach a paniku. Pokud se díváme na číslo, kolik lidí je v nemocnici, je velmi stabilní a nízké. Hygienici ale mají pocit, že by to lidi uchlácholilo a raději chtějí strašit. Náš obor však se strachem nejde dohromady.

Odrazuje lidi povinnost mít při vstupu do některých zemí, jako je nově Maďarsko, mít negativní test na covid-19?

Odrazuje je hlavně vysoká cena testů 1 750 korun. Dlouhodobě ji kritizujeme především u státních laboratoří, protože víme, že by se mohla reálně pohybovat kolem 500 až 600 korun. Vyžadujeme nezávislý audit ve státních laboratořích a nemocnicích, ale nikdo nás neslyší.

Jaká dopadne letošní sezona ve srovnání s loňskem?

Do zahraniční odcestuje asi 30 procent ve srovnání s minulými roky. Ještě v červnu jsme doufali v číslo kolem padesáti procent, ale podmínky pro cestování se rychle mění a nejistota lidí roste.