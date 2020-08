Cestovky ruší zářijové zájezdy do exotických zemí, kde platí omezení

14:54 , aktualizováno 14:54

Velké tuzemské cestovní kanceláře ruší zářijové zájezdy do exotických destinací, které zatím Česká republika nezařadila na seznam bezpečných zemí. Není do nich tak možné cestovat bez omezení. Rušení cest se týká především Egypta a Turecka zhruba do poloviny září, vyplývá z ankety mezi cestovkami.