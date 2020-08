Zájezdoví dopravci ruší zájezdy kvůli nejistotě, chtějí pomoc od státu

„Už nyní nám chodí storna od firem, které jsme měli dopravovat například na teambuildingy. Všichni se bojí, že opět přijdou opatření a nebude možné vyjet, tak akce preventivně ruší. Rozhodly se tak i opravdu velké společnosti. To jsou špatné zprávy ne pouze pro jednoho dopravce, ale pro více firem napříč kraji,“ uvedl zakladatel iniciativ Jiří Vlasák.



Upozornil, že individuální turistika funguje, problémy jsou však u společných hromadných akcí, protože organizátoři nechtějí riskovat případné finanční ztráty. Dopravci tak stále častěji dostávají zprávy o rušení i školních akcí, výletů, exkurzí a dalších tradičních podzimních cest.

Zájezdová doprava tak patří k nejvíce postiženým oborům. Nepomohlo přitom ani prázdninové období, ke kterému se firmy původně upínaly. Situace tak ještě více prohloubí jejich problémy.



V červnu skoro 90 procent autobusových dopravců v průzkumu uvedlo, že jim aktuální finanční rezervy postačí maximálně na půl roku. Část z nich o ně přišla dokonce už během jarní koronavirové krize.

Řada zejména menších firem proto podle iniciativy končí s podnikáním a vrací autobusy leasingovým společnostem. Mnoho firem proto řeší i problémy s dluhy, jejichž vyrovnání může trvat i několik let. Nepravidelná doprava navíc řešila problémy už před krizí.

Iniciativa proto žádá o pomoc stát, a to ideálně formou náhrad po vzoru státní pomoci ubytovacím zařízením. Zároveň dopravci chtějí zajistit úvěry pro zvládnutí nejhoršího období. Sami na ně podle iniciativy v současnosti nemají šanci dosáhnout.

Další žádanou pomocí by mohla být úprava podmínek pro stanovení sazeb DPH a silniční daně. Stát by podle firem měl rozšířit také slevy pro studenty a důchodce i do zájezdové dopravy. Podle dopravců jsou zájezdové společnosti vládou opomíjeny a nedostaly žádnou formu pomoci.

Vláda zatím během krize rozhodla o odkladu a následně i snížení plateb silniční daně. Tříměsíční odklad platí i pro úhrady mýta. Upravit by se měla i spotřební daň na naftu.