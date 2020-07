Další země se českým turistům uzavírat nebudou, věří cestovky

Sledují cestovní kanceláře situaci v Chorvatsku. Je bezpečné se do země nyní vypravit?

Jsou to jen jednotlivá místa, kde epidemie narůstá. Je to, jako kdybyste se chystali do Prahy. Tam také nemusíte mít obavy z nárůstu případů v Karviné. Chorvatsko není bráno jako nebezpečná země.

Ale sousední Slovinsko ji nyní hodnotí jako rizikovou.

To je věc Slovinců, které země na svůj seznam dají. My se řídíme doporučením českých úřadů.

Uváděl jste příklad Prahy a Karviné. Ale ohniska v Chorvatsku se nenacházejí zcela mimo turistické cíle. Jedno ohnisko je v hlavním městě a druhým je označována Splitsko-dalmatská župa na jihu země.

Do Záhřebu nyní nesměřuje příliš velké množství lidí. Splitsko-dalmatská župa sice u moře je, ale je to oblast velice rozlehlá. Znovu musím zopakovat, že české úřady považují celé Chorvatsko za bezpečnou zemi. Na samotných cestovních kancelářích je pak posouzení, zda je konkrétní oblast bezpečná, nebo není. Mají na místě své delegáty a tedy i nejlepší znalost konkrétního místa.

Nehrozí, že i jiné země začnou po vzoru Slovinska české turisty vnímat jako rizikové a zpřísňovat pravidla pro tranzit nebo pobyt?

Česká strana musí lépe komunikovat se zahraničními partnery, že nárůsty se týkají jen velmi omezené části země. Při letmém pohledu sice může situace země působit tak, že je zde významný nárůst nákazy, devadesát procent okresů ale zaznamenává nulu.