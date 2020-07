Petříček jednal se Slovinci. Jak se nová omezení dotknou českých turistů?

Výjimky z karantény na Slovinsku Cestující, jejichž průjezd zemí nepřesáhne 12 hodin

Turisté, kteří si zarezervují pobyt v zemi do 4. července

Řidiči nákladní a mezinárodní dopravy

Diplomaté

Pendleři + potvrzení o negativním testu

Vlastníci pozemků ve Slovinsku + potvrzení o negativním testu

Lidé, kteří se v zemi podrobí lékařskému zákroku + potvrzení o negativním testu

Lidé, kteří vstupují do země z rodinných důvodů (max. 24 hodin) + potvrzení o negativním testu

Hosté na pohřbu (musí se jednat o příbuzné) + potvrzení o negativním testu

Pracovní cesty (max. 24 hodin) + potvrzení o negativním testu



Vědci nebo učitelé, kteří jedou do země za prací (max. 24 hodin) + potvrzení o negativním testu

Policisté, hasiči a záchranáři + potvrzení o negativním testu