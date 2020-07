Češi míří na dovolenou do Rakouska, do Alp chce víc než třetina z nich

Do Alp by se v létě rádo vypravilo 39 procent Čechů, o cestě do Podyjí či dolnorakousko-moravského pomezí uvažuje 21 procent lidí. Dolní Rakousko má zhruba třetina tuzemských cestovatelů spojené s aktivní dovolenou. Země nabízí velké množství cyklostezek i tras pro pěší. Za památkami a kulturou by se do Dolního Rakouska vydalo 18 procent respondentů, víno a jídlo v zemi láká 16 procent Čechů.

Hlavní město jižního souseda Vídeň plánuje navštívit asi desetina převážně mladších českých cestovatelů.

Z rakouských regionů uvedených v dotazníku si žádný nevybralo 25 procent respondentů, z nichž 69 procent chce v létě zůstat v Česku. Dovolenou jinde v Evropě plánuje strávit pětina českých turistů. Cestu do Asie by letos rády podnikla dvě procenta lidí.

Rakousko patří k oblíbeným turistickým destinacím Čechů. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo 409 tisíc lidí.

Češi mohou nyní cestovat do většiny evropských zemí bez omezení. Po návratu ze Švédska se musejí prokázat negativním testem na covid-19. Od pondělí ministerstvo zdravotnictví zařadilo na seznam rizikových zemí také Srbsko a Černou Horu. Mezi bezpečné země mimo Evropu česká vláda od 1. července zahrnula Thajsko, Kanadu, Austrálii, Nový Zéland, Japonsko a Jižní Koreu.