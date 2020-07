Semafor se mění: RegioJet přestal prodávat jízdenky do Lublaně

„RegioJet aktuálně do vyjasnění situace omezí prodej jízdenek s cílovou stanicí Lublaň. Přestože se v porovnání s počtem cestujících do Chorvatska jedná o výrazně nižší počet, je zapotřebí nejprve vyjasnit platnost veškerých změn a postupů tak, abychom mohli prodej jízdenek s cílovou stanicí Lublaň opět co nejdříve obnovit,“ vysvětlil mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj. Cestujícím, kteří již jízdenku mají umožní dopravce bezplatné stronování.

„Změna podmínek se nijak netýká cestujících, kteří jedou do Chorvatska a budou vlakem přes Slovinsko pouze tranzitovat. Zde nejsou žádná omezení a cestující do a z Chorvatska budou cestovat stejně jako doposud,“ dodal Ondrůj.



Slovinsko změnilo epidemiologické hodnocení Česka a také Chorvatska a Francie a vyjmulo je ze zeleného seznamu bezpečných zemí. V Česku se nárůsty počtu pozitivních v posledním týdnu výrazně zvýšily proti předchozím dnům, zejména na Karvinsko a Frýdecko-Místeko. Počet aktuálně nemocných se v Česku za necelé dva týdny zvýšil z 2300 na více než 4000. Podle slovinské agentury STA budou muset Češi přijíždějící do země od sobotní půlnoci do dvoutýdenní karantény, pokud se neprokážou doklady o pobytu v prádninové destinaci.

Dopravce koordinuje postup i s českým velvyslanectvím v Lublani a také Slovinskými železnicemi, které jsou partnerem pro provoz vlaku ve Slovinsku. Cestující dostanou informaci SMS zprávou.