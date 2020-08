PŘEHLEDNĚ: Jak koronavirus omezuje Čechy při cestování a kde se nosí rouška

Slovensko

Čeští návštěvníci mohou vstoupit bez omezení. V prostředcích hromadné dopravy platí nutnost nosit roušku.

Polsko

Také do Polska mohou Češi bez omezení. V prostředcích hromadné dopravy musí cestující nosit roušky.

Německo

Čeští občané se nemusí při vstupu do země prokazovat negativním testem na koronavirus. Je potřeba, aby se seznámili s pravidly jednotlivých spolkových zemí ohledně povinnosti nosit roušky. Zpravidla je místní úřady vyžadují v hromadné dopravě.

Rakousko

Český návštěvník nemusí předkládat negativní test na covid-19. Rakousko zavedlo povinnost nosit roušky v prostředcích hromadné dopravy, v supermarketech a obchodech s potravinami, v bankách, na poštách a u benzínových pump s prodejem potravin. Roušky musejí nosit také návštěvníci zdravotnických a lázeňských zařízení a pečovatelských domů.

Maďarsko

Čeští návštěvníci mohou vstoupit do Maďarska bez omezení. Při nakupování v obchodě nebo v prostředcích veřejné dopravy musí nosit roušky.

Chorvatsko

Čeští návštěvníci musí vyplnit formulář s kontaktními údaji a informacemi o místě a délce pobytu. Negativní test na covid-19 není potřeba.

Francie

Čeští návštěvníci mohou do země vstupovat bez omezení. Platí povinnost nosit roušky v prostředcích hromadné dopravy. V některých francouzských městech musí lidé nosit roušky i na veřejnosti, např. v Lille, Nice nebo v Paříži.

Řecko

Každý cestující musí vyplnit formulář s kontaktními údaji a informacemi o plánovaném pobytu v Řecku. Zároveň musí strpět namátkové kontroly na covid-19 a až do oznámení výsledku (36 hodin) zůstat na místě, které je uvedeno ve formuláři (například v hotelu).

Návštěvníci musí nosit roušku ve všech uzavřených prostorách, jako jsou dopravní prostředky, obchody, kulturní, církevní, zdravotnická či sociální zařízení. Při cestě lodí nesmí cestující odložit roušku ani na palubě. Výjimkou jsou provozovny veřejného stravování.

Itálie

Pro české občany není vstup do země nijak omezen. Návštěvníci by měli vyplnit čestné prohlášení. V uzavřených prostorách, jako jsou prostředky hromadné dopravy, bary nebo supermarkety platí nutnost povinnost nosit roušku. Na ostrově Capri bylo zavedeno povinné nošení roušek i venku a není vyloučeno, že stejné opatření zavedou i jiné regiony.

Španělsko

Negativní test na koronavirus není při vstupu do Španělska vyžadován, čeští turisté před příletem mají povinnost vyplnit formulář, který po příletu předloží sanitárním orgánům na letišti. Cestující též musí počítat s měřením teploty, pokud bude mít příznaky, bude muset podstoupit test PCR a zdržet se v karanténě, dokud se nezjistí, že je zdravý.

Od zahraničních návštěvníků se očekává, že budou dodržovat protikoronavirová pravidla, která zavedly jednotlivé regiony. Ve Španělsku platí povinnost nošení roušek na všech veřejných místech, kde není možné dodržovat odstup 1,5 metrů. Většina regionů však zavedla povinnost nošení roušek na všech veřejných místech bez ohledu na možnost dodržení odstupu 1,5 metrů.

Estonsko

Estonská vláda kvůli zvyšujícímu se počtu případů koronaviru vyřadila Českou republiku ze seznamu bezpečných zemí. Čeští občané musí při vstupu do Estonska do čtrnáctidenní karantény.

Lotyšsko

Lotyšsko zařadilo Česko do červeného seznamu zemí, jejichž občané musí po příchodu do Lotyšska povinně do čtrnáctidenní karantény. I návštěvníci ze zemí, u kterých není vyžadována karanténa, a kteří do země přijedou prostředky hromadné dopravy, musí vyplnit formulář, ve kterém uvedou informace o místě svého pobytu během návštěvy Lotyška a své telefonní číslo.

Slovinsko

Slovinsko zařadilo Českou republiku mezi středně rizikové státy. Čeští návštěvníci proto musejí do povinné čtrnáctidenní karantény. Platí též nutnost povinnost nosit roušky v uzavřených veřejných prostorech

Lidé, kteří do země z Česka přicestují, budou muset do povinné dvoutýdenní karantény. Neplatí to pro tranzitní cesty.

Norsko

Kvůli nárůstu počtu případů koronaviru v Česku se Norsko rozhodlo, že českým návštěvníkům od soboty 8. srpna uloží, aby povinně nastoupili do desetidenní karantény.

Dánsko

Čeští návštěvníci mohou vstoupit do Dánska bez omezení. Nošení roušky je povinné jenom v prostorách dánských letišť, a to i po dobu letu.