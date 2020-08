Cestovky trápí zavřené Maďarsko. Nevyjedou tisíce Čechů, někteří už podruhé

Maďarsko patří společně se Slovenskem mezi oblíbené destinace českých turistů, především kvůli krátké dojezdové vzdálenosti. Mnoho lidí tam táhnou i oblíbené lázně, které se využívají celoročně.



„Mezi našimi klienty je převážně zájem pobyty v termálních lázních v Sárváru, Zalakáros a Bükfürdö Menší část jezdí na Balaton,“ potvrzuje mluvčí zájezdové agentury NEV-DAMA Jan Bezděk. „Velmi oblíbená je i Budapešť,“ dodává Petr Šatný z CK Alexandria.

Opatření, která začnou platit od prvního září, tak výrazně ovlivní jak cestovní kanceláře, tak klienty, kteří si sjednávají zájezdy sami. Podzimní měsíce jsou totiž v lázeňských destinacích pomyslným vrcholem sezony.



Uzavření Maďarska navíc někteří klienti pocítí už podruhé, jelikož mnoho pobytů z jara bylo přesunuto právě na podzim. „Zhruba 2 000 lidí bohužel svůj zájezd do Maďarska posouvá opakovaně,“ dosvědčuje místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.

Tuto skutečnost potvrzují i cestovní kanceláře. „Část klientů bohužel řeší tento problém již podruhé, protože si lidé původně jarní pobyt přeložili právě teď na září,“ říká Jan Bezděk.

Nejvíce se uzavření Maďarska dotkne malých cestovních kanceláří. „Především menší cestovky, které nabízí aktivní dovolené pro seniory spojené s pobytem v lázních, přijdou o mnoho zakázek,“ vysvětluje Papež.

S ohledem na stabilní průběh letní sezony v Maďarsku cestovní kanceláře navíc přijdou i o neuskutečněné nové prodeje, které až do vyhlášení nového opatření měly velký potenciál.

„Pokud se vládě nepodaří vyjednat to, aby čeští turisté mohli uskutečnit svou dovolenou, postihlo by to zhruba 7 500 klientů jedoucích s cestovními kancelářemi a dalších 3 000 cestujících po vlastní ose,“ říká Papež.

„Přímý dopad to má na desítky našich klientů,“ souhlasí Petr Kostka z CK EXIM Tours. Desítky postižených potvrzuje i Andrea Řezníčková z cestovní kanceláře Invia a Jan Bezděk ze společnosti NEV-DAMA patřící pod CK Fischer. „Do Maďarska s námi cestuje několik stovek klientů každý týden,“ říká Eva Němečková z Čedoku.

Podle cestovních kanceláří se kompenzace budou většinou řešit ve formě voucherů. „Zákazníky, kteří nebudou moct odjet, kontaktujeme a budeme s nimi situaci řešit osobně a individuálně,“ říká marketingový ředitel CK Alexandria.

I přesto, že zhruba 10 000 Čechů melo v plánu do Maďarska odcestovat, v porovnání s loňskem jde stále jen o zlomek cestujících. „Tradičně jich bývá třikrát až čtyřikrát více,“ říká Papež.

Ani otevřené Maďarsko tak pravděpodobně české cestovky nespasí. „Pro některé cestovní kanceláře však může být další podobná rána kritická,“ upozorňuje Papež. „Modlíme se, ať otevřou Egypt. Právě tam se totiž na podzim a v zimě pořádá nejvíce zájezdů,“ dodává Řezníčková z CK Invia. „Tohle je jen další kapka. Musíme být flexibilní a nějak to přečkat,“ dodává Petr Šatný z CK Alexandria.

Po pondělním jednání premiéra Babiše s maďarským premiérem Viktorem Orbánem budou smět klienti, kteří si pobyt zakoupili před 1. zářím do země vycestovat, pokud budou mít k dispozici aktuální negativní test na covid-19.

„Slíbil mi, že v úterý Maďarsko potvrdí, že všichni naši občané, kteří si zaplatili nebo rezervovali pobyt v Maďarsku před 1. zářím, budou moci do Maďarska odcestovat, pokud budou mít test na koronavirus ne starší než pět dní,“ uvedl Babiš.