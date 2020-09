S nočním zákazem se nás Vánoc moc nedožije, říká majitel nočního klubu

„Budeme muset propustit všechny zaměstnance a poslat na úřad práce ty, co nám ještě zbyli. Budeme muset zakonzervovat podnik a žít z úspor,“ říká Lipšanský. „Pokud se to během podzimu nějak nezlepší, tak se obávám, že se téměř žádný z nočních barů a klubů nedožije Vánoc. Rezervy docházejí.“



Jeho podnik Karlovy Lázně na Starém Městě v Praze cílí především na turisty ze zahraničí. Kvůli stagnaci cestovního ruchu se klub nedočkal kýžených tržeb ani v létě. „Měli jsme otevřeno hlavně o víkendech. Náklady na zaměstnance jsme omezili na minimum, i přesto nemůže být vůbec řeč o nějakém zisku,“ uvádí majitel.

„Zajímalo by mě, na jakých konkrétních podkladech dospěli k tomuto rozhodnutí. A na základě čeho pak rozhodnou, že se tento zákaz opět zruší? Přijde mi to zvláštní a přijde mi, že takový krok může směřovat k likvidaci téměř všech podniků v této branži.“

Podle něj stát nočním klubům a barům nepomohl vůbec. Kvůli pátečnímu rozhodnutí pražské hygieny proto přemýšlí o podání žaloby na stát.

„Je sice hezké, že vám kurzarbeit zaplatí nějaké procento z platu zaměstnance, ale pokud jich máte dvacet a platíte za ně zdravotní a sociální pojištění, tak stejně pořád musíte vytáhnout 350 tisíc měsíčně. Takže kurzarbeit nic neřeší, pokud jsou vaše příjmy nulové. Vcelku jsme se tak nedočkali žádné kompenzace a samozřejmě zvažujeme žalobu na stát,“ míní Lipšanský.

Že není se svými potížemi osamocen, potvrzuje i prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek. Podle něj bary strádají dlouhodobě a ještě větší komplikace by nastala, kdyby okolní země vyhodnotily Českou republiku jako rizikovou zemi a tamní turisté by do Česka nesměli přijíždět.

„Problém by to byl hlavně v případě Německa, které je pro nás z hlediska příjezdů klíčové. Potíže by neměly jen restaurace, ale také hotely,“ řekl ČTK Stárek.



Pražská hygiena nechtěla podniky zaskočit

Zákaz přítomnosti veřejnosti od půlnoci do 06:00 se netýká například poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, vězení nebo zaměstnaneckého stravování. Možný bude také prodej z okénka bez vstupu zákazníků do provozovny, vyplývá z textu hygienického opatření.

To nezačne platit hned, aby se na ně mohli například provozovatelé barů a restaurací připravit. „Záměrně to není od pondělí, chtěli jsme se vyvarovat ekonomických ztrát, kdy bary například mají nakoupené nějaké zboží. Nechtěli jsme je zaskočit,“ vysvětlila šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.