Obří obchod na spadnutí. Hraje se o 1,6 milionu odběratelů elektřiny a plynu

Němečtí majitelé přitom nemusejí mít obavy z nedostatečného zájmu, o innogy se uchází hned několik domácích i zahraničních subjektů. Ve hře je maďarsko-české konsorcium s podporou společnosti ČEZ, kterou ze 70 procent ovládá stát. Dále německá EnBW, která už v Česku vlastní podíl ve třetím největším dodavateli elektřiny PRE, a hned čtveřice českých miliardářů.

Obrovský zájem není až tak překvapivý. V energetice je aktuálně jen málo velkých investičních příležitostí. Navíc nákup firmy s více než milionem zákazníků nepředstavuje velké riziko. Není příliš pravděpodobné, že by zákazníci ze dne na den utekli.

ČEZ chce jít do boje o tradičního dodavatele plynu v Česku ve spolupráci s maďarskou státní společností MVM. Podle dohody, o níž minulý týden informovaly Hospodářské noviny, by Maďaři převzali zákazníky s elektřinou a ČEZ by odkoupil zákazníky, kteří nyní od innogy odebírají plyn.

Přetahovaná o klienty

Pro Maďary by akvizice znamenala vstup na český trh, převzala by od innogy jejích 460 tisíc odběratelů elektřiny. ČEZ by si polepšil na trhu s plynem, z nynější dvojky by se stal jasnou jedničkou – plyn by dodával 1,56 milionu odběratelů. Tento postup by navíc nemusel narazit u antimonopolního úřadu.

S původním záměrem ČEZ – převzít od innogy nejen odběratele plynu, ale také elektřiny – by totiž těžko uspěl. Polostátní gigant má nyní zhruba 40 procent trhu s elektřinou. „Je zatím předčasné cokoliv komentovat,“ říká mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle informací MF DNES je ovšem ve hře více variant postupu.

Zájemcem je také německá EnBW, která (přímo i nepřímo) drží 70 procent v Pražské energetice. V ní je dalším akcionářem hlavní město Praha. A kdyby EnBW získala stoprocentní podíl v innogy, mohla by se dostat do „střetu zájmů“. Například by mohlo hrozit, že začne upřednostňovat firmu, kterou ovládá zcela.

A že k ní začne přetahovat zákazníky od PRE, kde se nyní o zisk dělí s hlavním městem. Magistrátní pokladna si přitom díky dividendám z ­Pražské energetiky polepší každoročně o stovky milionů.

Miliardáři vyčkávají

Mezi další zájemce patří také čeští miliardáři, byť podání nabídky zatím oficiálně nepotvrdili. O většině z­ nich se ovšem spekuluje už od loňského září, kdy byl plán na prodej českých aktiv innogy oficiálně představen.

Blízko ke koupi může mít Karel Komárek a jeho skupina KKCG. Do jeho impéria patří také Moravské naftové doly, které těží na jihu Moravy plyn, jejž by mohl zákazníkům innogy dodávat. V posledních letech navíc patří MND k rychle rostoucím společnostem na poli dodávek plynu koncovým zákazníkům.

Do hry chce podle všeho vstoupit také skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, která by mohla využít zkušeností v retailu z mobilního operátora O 2 .

Dalším možným zájemcem může být Daniel Křetínský a jeho EPH. Vlastní několik elektráren po celé Evropě a přepravu plynu přes Slovensko, v poslední době se však akvizičně zaměřoval na jiné oblasti.

Čtvrtým zájemcem může být finančník Pavel Tykač. Strategii sice nyní staví především na akvizicích za hranicemi – před dvěma týdny jeho skupina Sev.en Energy ohlásila nákup sedmnáctiprocentního podílu v americkém těžaři uhlí Corsa Coal – vstup do prodeje koncovým zákazníkům se ovšem nedá vyloučit. Pomohl by mu k větší diverzifikaci, těžbu uhlí a výrobu elektřiny a tepla v Česku už jeho firmy zajišťují.

Prodej českých aktivit innogy je součástí obřího obchodu mezi německými energetickými společnostmi E.ON a RWE. Velkou směnu aktiv mezi oběma společnostmi spustily celoevropské snahy o přechod k zelenější energetice. E.ON v rámci transakce přebírá některé části innogy, ale některých se kvůli evropským antimonopolním pravidlům musel zbavit.

Vedle prodeje energií koncovým zákazníkům v tuzemsku mezi nimi byla třeba také distribuce plynu na většině území Česka. Tu už odprodal australským fondům Macquarie. Společnost innogy je dnes jedničkou na trhu s plynem a největším alternativním dodavatelem elektřiny. Její součástí je také síť plnicích stanic stlačeného zemního plynu (CNG) a několik výroben tepla.