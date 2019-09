PŘEHLEDNĚ: V čem se energetický obchod desetiletí dotkne i Česka

1 Co přesně to znamená pro zákazníky?

Zákazníci by neměli aktuální transakci nijak poznat. Elektřinu a plyn budou nadále odebírat od innogy. „Schválená transakce mezi společnostmi RWE a E.ON nebude mít dopad na naše dnešní vztahy se zákazníky innogy v Česku,“ říká šéf innogy Energie Tomáš Varcop. To znamená, že všechny smlouvy s firmami ze skupiny innogy zůstávají v platnosti. Zákazníci nemusejí nikam volat ani nic zařizovat. Energii jim bude i nadále dodávat innogy, stejně tak faktury za služby jim budou chodit na papíře s hlavičkou innogy jako dosud. Transakce nemá vliv na ceny, ty se odvíjejí od tržních cen a konkurence v Česku.

2 Odchází innogy z Česka?

Představitelé innogy, která má v Česku zhruba 1,6 milionu zákazníků, opakovaně prohlašují, že se firma nijak z tuzemského trhu nestahuje. Prodej elektřiny i plynu bude i nadále pokračovat pod její značkou. Minimálně do doby, než se rozhodne o prodeji jednotlivých částí. Česká innogy se rozdělí na tři části – obchod, distribuční sítě a podzemní zásobníky – a o jejich prodeji se bude jednat samostatně. Než se tak stane, budou na českém trhu vedle sebe působit společnosti innogy a E.ON jako konkurenti. Šéf E.ON Johannes Teyssen v úterý řekl, že chystaný prodej aktivit innogy v Česku považuje za svůj největší ústupek Evropské komisi.

zaměstnanců má E.ON propustit. až 800 milionů eur ročně má E.ON ušetřit díky synergiím.

Firma s ním přišla sama, aby jim Komise kvůli antimonopolním pravidlům celý obchod nezatrhla.

Spojením E.ON a innogy by vznikl na českém trhu dominantní hráč, který by mohl narušovat konkurenční prostředí.

3 Kdo aktivity innogy v Česku koupí?

To zatím není jasné. Noví majitelé by měli být známi někdy v příštím roce. „Proces nebude trvat déle než rok, ale nemohu říci přesně, kdy odstartuje nebo kdy skončí. Máme zájemce, ale neřeknu, o koho přesně jde,“ řekl Teyssen. O obchodní část, která je jedničkou na trhu s plynem a největším alternativním dodavatelem elektřiny, mají zájem všichni klíčoví hráči na tuzemském energetickém trhu, například polostátní ČEZ, KKCG ropného magnáta Karla Komárka a EPH podnikatele Daniela Křetínského. Je pravděpodobné, že se o firmu za desítky miliard korun budou přetahovat se zahraničními hráči. Distribuci má získat australský fond Macquarie, který na ni má předkupní právo, a šestice podzemních zásobníků plynu přejde na mateřskou společnost RWE.

4 Co je podstatou transakce mezi RWE a E.ON?

Obchod mezi RWE a E.ON znamená rozsáhlou výměnu aktiv, která se uskuteční ve dvou krocích. Právě dnes získá E.ON od RWE podíl 76,8 procenta v innogy a začne vytěsňovat minoritní akcionáře. Firmu v Německu postupně ovládne a „přebarví“. RWE získá 16,7 procenta ve firmě E.ON a stane se jejím největším akcionářem. Ve druhé fázi dojde k převodu obnovitelných zdrojů a podzemních zásobníků plynu do RWE. A E.On obdrží od RWE finanční kompenzaci 1,5 miliardy eur v hotovosti. E.ON by po dokončení transakce měl působit převážně v distribuci a maloobchodním prodeji elektřiny a plynu, RWE pak zejména v produkci elektřiny, a to včetně obnovitelných zdrojů.

5 Proč to firmy dělají?

Německý a vlastně i celoevropský energetický trh se dostal kvůli snahám o přechod na obnovitelné zdroje energie pod velký tlak. Někdejší giganti jako právě E.ON a RWE se už před několika lety rozdělili a vyčlenili dlouhodobě neperspektivní výrobu z fosilních zdrojů do samostatných společností. Nynější transformace se tak dá chápat jako dokončení procesu, který začal před lety. „Převzetí innogy není cílem samo o sobě. Naší snahou není pouze to, abychom byli větší,“ uvedl Teyssen. Od transakce si navíc slibuje úspory. Od roku 2022 by firma měla díky synergiím ušetřit ročně 600 až 800 milionů eur. Plánuje rovněž propustit zhruba pět tisíc lidí, tedy necelých sedm procent celkového počtu.