ČEZ jde do druhé fáze průzkumu těžby lithia. Řeší, jak jej dostat z horniny

9:40 , aktualizováno 9:40

ČEZ bude prostřednictvím své společnosti Severočeské doly zkoumat možnosti a technologii těžby lithia v Krušných horách. Další fáze projektu, která by měla trvat do roku 2023, startuje vstupem energetické firmy do české firmy Geomet, která je dceřinou společností australské European Metals Holdings (EMH).