I bezemisní ekonomika počítá s plynem, říká šéf Pražské plynárenské Pacovský

Dva měsíce stojíte v čele jedné z největší energetických firem v Česku. Jaké máte s Pražskou plynárenskou plány?

Chci z tradiční energetické firmy udělat něco jako štiku v rybníce a více se zaměřit na nové technologie a zelená řešení. Zkrátka abychom nebyli jenom tradiční dodavatel plynu a elektřiny. Pražskou plynárenskou vidím jako partnera pro celkové energetické řešení domácností, a to včetně fotovoltaik a tepelných čerpadel. PP by měla být víc brána jako dodavatel tepla. Naše dceřiná společnost Prometheus, která dodává kotle pro domácnosti, ale i bytové domy, má nyní 10 000 zákazníků. Do budoucna by mohla být i dodavatelem dalších moderních technologií.

Martin Pacovský (48) Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, titul MBA získal na Rochester Institute of Technology

Od ledna 2021 je předsedou představenstva Pražské plynárenské. Není to jeho první angažmá v energetické firmě, dlouhá léta pracoval pro společnost ČEZ.

Jako risk manager pracoval pro VC fond Inven Capital se zaměřením na čisté technologie.

Spoluvlastní také dva malé pivovary v Jarošově a ve Znojmě.

Před několika lety se řešilo téma městského energetického holdingu, který by pod jednu střechu svedl městské firmy působící v energetice. V jaké fázi jsou tyto úvahy?

To je spíš otázka na město. Praha bude ale jednoznačně muset řešit vytápění. V éře nízkoemisní energetiky se určitě bude mluvit o tom, jak a z jakých zdrojů zajistit teplo pro pražské domácnosti.

V rámci této diskuse se téma pražského energetického holdingu asi znovu otevře. Nicméně já hovořím za plynárnu. Naším cílem není řešit zásobování tepla celé Prahy, ale u menších projektů bychom měli být.

Máte konkrétní představu?

Třeba loni jsme s městkou částí Kbely realizovali projekt na společné komplexní provozování tepelného hospodářství. Myslím, že tohle bychom mohli dělat i s jinými městskými částmi.

Hrály by v takových projektech roli vaše dceřiné společnosti? Třeba zmíněný Prometheus?

Jsme na začátku. Nejdříve chceme obejít další městské části a domluvit se na podobném konceptu. Totéž lze dělat i s městskými firmami. Chceme se nimi bavit o tom, jak by PP, případně Prometheus, mohly být partnerem pro teplo.

Co stlačený zemní plyn? Jednu dobu se mu předpovídal obrovský rozmach, ale poslední dobou o něm už tak slyšet není. Jaké plány máte s CNG?

Myslím si, že má stále své místo. CNG historicky začalo v osobní autech, dneska jdou automobilky spíše směrem elektromobility. Na druhé straně spotřeba CNG loni stoupla proto, že ho hojně využívají například rozvážkové služby. V segmentu dodávek nebo rozvážek po městě je to ekonomicky nejlepší řešení a ještě třeba 10 let tady bude.

Plynaře ale špatné roky nečekají. Očekává se, že spotřeba plynu vzroste, i navzdory ambiciózním klimatickým plánům EU. Ty si do vývěsního štítu dává i Praha. Kde se mezi těmito dvěma trendy vidí Pražská plynárenská?

Budoucnost zemního plynu není vůbec špatná, jeho spotřeba v následujících deseti letech poroste. Právě plyn bude hrát důležitou roli v přechodu na nízkouhlíkovou energetiku. V Česku je největší diskuze o vytápění. V Praze funguje buď centrální zásobování teplem, nebo máte doma plynový kotel nebo topidla. My očekáváme, že se do zemního plynu bude přimíchávat vodík, a tím se bude zvyšovat poměr zeleně vyrobeného vodíku v plynové soustavě. Dlouhodobě ale i bezemisní ekonomika počítá s podílem zemního plynu.

Budete na přimíchávání vodíku připraveni?

Ano. Běží projekt Českého plynárenského svazu, který řeší technickou část přidávání vodíku. Vodíkové molekuly jsou menší než standardní plynové. V zásadě je potřeba vyřešit těsnost potrubí a další technické aspekty. Nicméně do 2 procent podílu to není žádný problém.

A kde vodík vezmete? Německo má offshorové elektrárny, které ho vyrobí, ale Česká kotlina tuto možnost postrádá.

Je to obtížné. Abychom mluvili o zeleném vodíku, měl by být vyroben z obnovitelných zdrojů. Jednou z variant je ho dovážet. PP by mohla mít kompetenci vodík kupovat a prodávat. Možná ho i dodávat dopravnímu podniku. Tam by mohla být naše role.

Není to až přehnaně ambiciózní?

S dopravním podnikem připravujeme pilotní projekt v našem areálu v Michli, kde chceme mít fotovoltaické panely, trigenerační jednotku, vodíkový elektrolyzér a plnicí stanici na vodík.

Zní to hezky, ale jak se přechod na bezemisní energetiku projeví u spotřebitelů? Nezdraží pak lidem markantně energie?

To je otázka, jaká je cena za to, že budeme dýchat čistší vzduch. Jisté je, že dlouhodobě poroste podíl elektrické energie. Změní se mix v podílu energií.

Pokud se budou víc podporovat elektromobily a vy si vůz budete dobíjet doma, logicky vzroste i vaše osobní spotřeba. U plynu je to otázka podílu vytápění, izolací a konečné ceny zmíněného vodíku. Už teď činí přibližně 30 procent ceny na faktuře regulovaný poplatek za distribuci. I když porostou ceny energií, nebude to tak viditelné. Větší vliv budou mít regulace nebo ceny povolenek.

Pražská plynárenská je 100procentně vlastněná městem. Byť jste velká energetická firma, odpovídáte politikům. Jaké vám akcionář dal zadání?

Probíhá diskuze o tom, jak má městský klimaplán vypadat. My v něm hrajeme důležitou roli třeba ve vytápění. Na začátku rozhovoru zmíněný Prometheus bude instalovat fotovoltaiky. Zadání je, abychom byli aktivní účastníci v instalaci ambicióznějšího klimaplánu. Na druhé straně všichni ví, že zemní plyn bude nepostradatelný ještě dlouhou dobu.

V městské kase je díra po koronaviru. Dokážu si představit, že se ji zastupitelé mohou pokusit zalepit ze zisků PP. To by může narušit vaše investiční plány. Jste připraveni městu vyplatit vyšší dividendu?

My do pražské pokladny ročně posíláme 500 až 600 milionů korun. Na druhé straně jsme z hlediska naší dceřiné společnosti PPD i regulovaný subjekt, takže máme nějaká omezení, jak velkou dividendu můžeme odvádět. Regulátor dohlíží to, abychom byli schopni plnit investiční plán. Do rozvoje distribuční soustavy máme investovat zhruba 800 milionů ročně. Samozřejmě že nějaký prostor pro diskuzi je.

Jaké máte vůbec za loňský rok výsledky?

Výsledky budeme teprve zveřejňovat, ale měli jsme celkem dobrý rok. Většina lidí byla doma na home office a topila. Na druhé straně jsme pocítili masivní výpadek u hotelnictví, gastronomie apod. V celkové bilanci pro nás ale nebyl covidový rok drastický.

Máte poměrně velké zkušenosti ze zahraničí, kde jste pracoval pro energetickou skupinu ČEZ. Můžete srovnat, jak se k implementaci nízkoemisní energetiky staví třeba na Západě a u nás?

V Česku pořád přetrvává pocit, že zelená energie je drahá věc. Je důležité opakovat, že výroba elektřiny z fotovoltaiky je dnes jedna z nejlevnějších. V Německu nebo ve Francii se navíc podpora ochrany klimatu bere jako součást společenské odpovědnosti a jako běžná věc.